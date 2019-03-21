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"avrupalılar, Nükleer Anlaşmadan Fiilen Ayrıldı"

İRAN LİDERİ AYETULLAH ALİ HAMANEY:

"avrupalılar, Nükleer Anlaşmadan Fiilen Ayrıldı"

İRAN LİDERİ AYETULLAH ALİ HAMANEY:

21 Mart 2019 Perşembe 19:34

İRAN LİDERİ AYETULLAH ALİ HAMANEY: "AVRUPALILAR, NÜKLEER ANLAŞMADAN FİİLEN AYRILDI. KURDUKLARI TİCARİ KANAL DA DAHA ÇOK BİR ŞAKAYA BENZİYOR. ACI BİR ŞAKA" "DÜŞMAN BİZE KARŞI EKONOMİK BİR SAVAŞA GİRİŞTİ. BU SAVAŞTA DÜŞMANI YENİLGİYE UĞRATMAK YETERLİ DEĞİL, CAYDIRICILIK OLUŞTURMALIYIZ"

Ankara, 21 Mart 19 : İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin yaptırımlarına karşı İran'la ticareti sürdürmek için Avrupa tarafından kurulan özel ticari mekanizmayı "acı bir şaka" olarak niteleyerek, Avrupalıların, nükleer anlaşmadan fiilen ayrıldığını söyledi. 

Hamaney, ülkede yeni yılın başlangıcı sayılan Nevruz Bayramı münasebetiyle Meşhed kentinde kalabalık bir gruba yaptığı konuşmada, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı şekilde çekilmesinin ardından Avrupa ülkelerinin anlaşmayı korumak için gerekli kararlılığı göstermediğini belirterek, "Avrupalılar, nükleer anlaşmadan fiilen ayrıldı." ifadesini kullandı. 

ABD'nin yaptırımlarına karşı İran'la ticareti sürdürmek için nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları Almanya, Fransa ve İngiltere'nin kurduğu ve Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen INSTEX adı verilen ticari mekanizmanın da anlaşmayı korumak için yetersiz olduğunu söyleyen Hamaney, "Kurdukları ticari kanal da daha çok bir şakaya benziyor. Acı bir şaka." diye konuştu. 

Hamaney, ülkedeki sorunların bir kısmının Batı'ya güven duyulmasından kaynaklandığını savunarak şöyle devam etti:   

"Avrupalıların nükleer anlaşmadaki tutumu göz önüne alındığında onlara güvenilemez. Avrupalılar İran'ı geçmişte olduğu gibi sırtından hançerledi."

ABD'nin İran'a karşı ekonomik savaş başlattığının artık tüm İranlılar tarafından kabul edildiğini dile getiren Hamaney, "Düşman bize karşı ekonomik bir savaşa girişti. Bu savaşta düşmanı yenilgiye uğratmak yeterli değil, caydırıcılık oluşturmalıyız." dedi.

Konuşmasında Suudi Arabistan'ı da hedef alan Hamaney, "Suudi Arabistan kadar yozlaşmış ve despot kötü bir rejim görmedim. Şimdi de onlara nükleer silah sağlıyorlar fakat sorun değil. Ben bundan rahatsız değilim çünkü yakında oralar İslam mücahitlerinin eline geçecek." ifadelerini kullandı. 

Hamaney, Avrupa medyasının Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin "iki yüzlü" tutumuna da tepki göstererek, şunları söyledi:

"Müslümanların Yeni Zelanda'da katledilmesi onlar için terör saldırısı değil. Onlar bunu silahlı saldırı olarak nitelediler. Batı'nın desteklediği birine yönelik eylemi terör saldırısı olarak niteliyorlar ancak Müslümanların Yeni Zelanda'da saldırıya uğramasına terör demiyorlar. Bunlar böyledir. "

(AA/ÖZ/HÖ)

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