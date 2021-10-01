banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Alevkayası’nın güneyinde yangın çıktı
Alevkayası’nın güneyinde yangın çıktı
Yeni Yasama yılı bugün başladı
Meclis açıldı
Arıklı'nın önünde iki seçenek var...
Arıklı'nın önünde iki seçenek var...
Cumhurbaşkanı Tatar bilgilendirme toplantısı düzenledi
CTP ve TDP'siz toplantı
banner376

Avrupalılar kahveye servet harcadı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, geçen yıl 7,5 milyar avroluk kahve ithalatı gerçekleştirdi.

01 Ekim 2021 Cuma 14:00
Avrupalılar kahveye servet harcadı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 1 Ekim Uluslararası Kahve Günü dolayısıyla üye 27 ülkenin 2020 yılı kahve ithalatına ilişkin verileri paylaştı.
Verilere göre, AB üyesi ülkeler, geçen yıl toplam 2,9 milyon tonluk kahve ithalatında bulundu.
AB ülkeleri söz konusu kahve ithalatına ise 7,5 milyar avro ödedi.

banner341
AB'nin kahve ithalatında ilk sırayı 933 bin tonla Brezilya aldı. Brezilya'yı, 642 bin tonla Vietnam, 216 bin tonla Honduras, 166 bin tonla Uganda, 154 bin tonla Kolombiya, 108 bin tonla Hindistan, 96 bin tonla Peru, 78 bin tonla Endonezya ve Etiyopya izledi.
Bu dönemde, Almanya 1,1 milyon ton, İtalya 559 bin ton, Belçika 309 bin ton, İspanya 274 bin ton ve Fransa 205 bin ton kahve ithal etti.
AB ülkeleri 2020 yılında toplam değeri 11 milyar avro olan 1,9 milyon ton kavrulmuş kahve üretimi gerçekleştirdi.
 

banner360
Son Güncelleme: 01.10.2021 17:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB-Avustralya Ticaret Anlaşması müzakereleri ertelendi
AB-Avustralya Ticaret Anlaşması müzakereleri ertelendi
İngiltere'de 3 enerji şirketi daha iflas etti
İngiltere'de 3 enerji şirketi daha iflas etti
Baybora'dan Kalkınma Bankası ve Kooperatif Merkez Bankası ile ilgili açıklama
Baybora'dan Kalkınma Bankası ve Kooperatif Merkez Bankası ile ilgili açıklama
Değirmenlik Belediyesi, Kardeş Belediye Bucak ile biraraya geldi
Değirmenlik Belediyesi, Kardeş Belediye Bucak ile biraraya geldi
La Palma'da lavlar Atlas Okyanusu'na ulaştı
La Palma'da lavlar Atlas Okyanusu'na ulaştı
TÜK'den duyuru
TÜK'den duyuru
Aşı olmayan 175 çalışanını işten çıkardı
Aşı olmayan 175 çalışanını işten çıkardı
AB: “Çin ve AB, anlaşmazlıklara rağmen birlikte çalışmalı”
AB: “Çin ve AB, anlaşmazlıklara rağmen birlikte çalışmalı”
Dünya genelinde vaka sayısı 233 milyon 346 bine yükseldi
Dünya genelinde vaka sayısı 233 milyon 346 bine yükseldi
191 konuşmacıdan sadece 17'si kadındı
191 konuşmacıdan sadece 17'si kadındı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim