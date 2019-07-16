banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98368
ALTIN
259.036
DOLAR
5.7078
STERLİN
7.0818
EURO
6.4004
Bakanlar Kurulu kararları
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Hücrede kalmam!
HÜCREDE KALMAM!
1 yıl hapis yatacaklar
1 YIL HAPİS YATACAKLAR
KKTC’de izinsiz bulunan 22 kişi tespit edildi
22 KİŞİ TUTUKLANDI
banner306

Avrupalılar en çok kalp krizi ve felçten ölüyor

Avrupalılar en çok kalp krizi ve felçten ölüyor

16 Temmuz 2019 Salı 12:09
Avrupalılar en çok kalp krizi ve felçten ölüyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde en fazla ölümle sonuçlanan rahatsızlıkların başında "kalp krizi" ve "felç"in geldiği tespit edildi.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) yayınladığı son verilere göre, 2016'da birlik genelinde 5,1 milyon kişi hayatını kaybetti..Hayatını kaybedenlerin yüzde 33'ü 75 yaşından küçük kişilerden, yüzde 29'u 75-85 yaşındakilerden  ve yüzde 38'i de 85 yaş üstündekilerden oluştu.

En fazla ölümle sonuçlanan rahatsızlıklar, yüzde 36 ile kalp krizi ve felç olarak sıralanırken bunu yüzde 26 ile kanser takip etti.

banner317
Diğer yandan, AB genelinde ölümlerin yüzde 5'i trafik kazaları ve dış faktörlerden kaynaklandı.

EN YÜKSEK BULGARİSTAN, EN DÜŞÜK İSPANYA

Ölüm oranı en yüksek AB ülkesi Bulgaristan olarak ön plana çıkarken, bu ülkeyi Letonya, Romanya, Litvanya ve Macaristan takip etti.

En düşük ölüm oranına sahip ülkeler ise İspanya, Fransa, İtalya, Malta ve  Lüksemburg olarak sıralandı.

Son Güncelleme: 16.07.2019 15:16
Anahtar Kelimeler:
Kalp KriziFelç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abd'li Gençlerin Yarısına Yakını Sosyalist Bir Ülkede Yaşamak İstiyor
Abd'li Gençlerin Yarısına Yakını Sosyalist Bir Ülkede Yaşamak İstiyor
Tüyleri diken diken eden olay: Dev uçak turistleri teğet geçti
Tüyleri diken diken eden olay: Dev uçak turistleri teğet geçti
Yapışık ikizler 50 saati aşan ameliyatlarla ayrıldı
Yapışık ikizler 50 saati aşan ameliyatlarla ayrıldı
BM: Dünya genelinde 821 milyondan fazla insan aç
BM: Dünya genelinde 821 milyondan fazla insan aç
Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı
Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı
Nepal'de sel ve toprak kaymaları: 78 ölü
Nepal'de sel ve toprak kaymaları: 78 ölü
Güney Afrika'da silahlı saldırılar: 43 ölü
Güney Afrika'da silahlı saldırılar: 43 ölü
Myanmar'da domuz gribi salgını 54 can aldı
Myanmar'da domuz gribi salgını 54 can aldı
AB, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları sürdürecek
AB, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları sürdürecek
Endonezya'nın Bali adasında 5,7 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Bali adasında 5,7 büyüklüğünde deprem

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim