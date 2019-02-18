Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101729
ALTIN
226.274
DOLAR
5.3025
STERLİN
6.8557
EURO
5.9989
Akacan Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda yargılanacak
AKACAN AĞIR CEZA MAHKEMESİ HUZURUNDA...
Girne’de ev yangını
GİRNE’DE EV YANGINI
Odeh tutuksuz yargılanacak
ODEH TUTUKSUZ YARGILANACAK
İki turist tutuksuz yargılanacak
İKİ TURİST TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

Avrupalı Bakanlardan Trump\'ın Sözlerine Tepki

LÜKSEMBURG DIŞİŞLERİ BAKANI JEAN ASSELBORN: (TRUMP\'IN \'AVRUPA ÜLKELERİ DEAŞ\'LI TERÖRİSTLERİ YARGILASIN\' İFADESİ) EĞER MANTIKLI BİR ÇÖZÜM BULMAK İSTİYORSAK KONUYU TARTIŞMAMIZ LAZIM. GELİŞİGÜZEL TWEET PAYLAŞMAMAMIZ GEREKİYOR

Avrupalı Bakanlardan Trump\'ın Sözlerine Tepki

LÜKSEMBURG DIŞİŞLERİ BAKANI JEAN ASSELBORN: (TRUMP\'IN \'AVRUPA ÜLKELERİ DEAŞ\'LI TERÖRİSTLERİ YARGILASIN\' İFADESİ) EĞER MANTIKLI BİR ÇÖZÜM BULMAK İSTİYORSAK KONUYU TARTIŞMAMIZ LAZIM. GELİŞİGÜZEL TWEET PAYLAŞMAMAMIZ GEREKİYOR

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:38
Avrupalı Bakanlardan Trump\'ın Sözlerine Tepki

LÜKSEMBURG DIŞİŞLERİ BAKANI JEAN ASSELBORN: (TRUMP'IN 'AVRUPA ÜLKELERİ DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİ YARGILASIN' İFADESİ) EĞER MANTIKLI BİR ÇÖZÜM BULMAK İSTİYORSAK KONUYU TARTIŞMAMIZ LAZIM. GELİŞİGÜZEL TWEET PAYLAŞMAMAMIZ GEREKİYOR"

Brüksel, 18 Şubat 19 : Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Avrupa ülkeleri DEAŞ'lı teröristleri yargılasın" sözlerine tepki gösterdi.
AB Dışişleri Konseyi kapsamında Brüksel'de bulunan bazı Avrupalı bakanlar, Trump'ın "İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerden Suriye'de yakaladığımız 800 DEAŞ militanını teslim alarak yargılamasını istiyoruz. DEAŞ çökmek üzere. Hoş olmayan diğer alternatif ise onları serbest bırakmak zorunda kalmak." yorumuna yanıt verdi.
Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, yaptığı açıklamada, "Bu (DEAŞ'lı teröristlerin yargılanması) bir problem. Avrupa olarak bunun bilincindeyiz. Eğer mantıklı bir çözüm bulmak istiyorsak konuyu tartışmamız lazım. Gelişigüzel tweet paylaşmamamız gerekiyor. Bu mantıklı değil." ifadelerini kullandı.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da "Bu ABD'de düşündükleri kadar kolay değil." diyerek, Suriye'deki Alman asıllı kişiler hakkında yasal işlem başlatılması ve "ne kadar DEAŞ'e bulaştıklarının anlaşılması" gerektiğini ifade etti.
Maas, Suriye'deki bu kişilerin ancak, hemen hücreye konulabilmelerinin mümkün olması halinde Almanya'ya dönebileceğini söyledi.
Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ise Trump'ın talebine anlam veremediğini belirterek, Suriye'deki yabancı militanların serbest bırakılmasının kimsenin yararına olmayacağını vurguladı.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da Suriye'deki yabancı militanların Avrupa'ya dönmesinin engellenmesi konusunun, Avrupa'nın "en büyük sorunlarından" biri olduğuna dikkati çekti.
(AA/AK/ÖK)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
XV. yüzyıl havasında festival: Venedik'te karnaval başlıyor
XV. yüzyıl havasında festival: Venedik'te karnaval başlıyor
İdlib'de bombalı araç saldırısı: En az 15 kişi öldü
İdlib'de bombalı araç saldırısı: En az 15 kişi öldü
Esad: "Müslüman Kardeşler'in Erdoğan'ı ABD'nin paralı bir askeri"
Esad: "Müslüman Kardeşler'in Erdoğan'ı ABD'nin paralı bir askeri"
Fransa'da Sarı Yelekliler hareketi bölünüyor mu ?
Fransa'da Sarı Yelekliler hareketi bölünüyor mu ?
İngiltere'de nüfusun yüzde 7'si vegan oldu
İngiltere'de nüfusun yüzde 7'si vegan oldu
Otomobilde mahsur kalan bebeği oto hırsızı mahkumlar kurtardı
Otomobilde mahsur kalan bebeği oto hırsızı mahkumlar kurtardı
İngiltere’de 7 milletvekili İşçi Partisi'nden istifa etti
İngiltere’de 7 milletvekili İşçi Partisi'nden istifa etti
Mescid-i Aksa'nın Kapıları Yeniden Açıldı
Mescid-i Aksa'nın Kapıları Yeniden Açıldı
Suudi Arabistan Hapishanelerindeki Alimlerden Açlık Grevi
Suudi Arabistan Hapishanelerindeki Alimlerden Açlık Grevi
İsrail’de Vişegrad Ülkeleri Toplantısı İptal Oldu
İsrail’de Vişegrad Ülkeleri Toplantısı İptal Oldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim