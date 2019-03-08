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Avrupalı IŞİD'lilerin ilk cinayet davası

Avrupalı IŞİD'lilerin ilk cinayet davası

08 Mart 2019 Cuma 08:59
Avrupalı IŞİD'lilerin ilk cinayet davası

Suriye'ye giderek, Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü saflarında bir yıl boyunca savaşan Fransız Mehdi Nemmouche, 2014 yılında Belçika'nın başkenti Brüksel'de dört kişinin hayatını kaybettiği antisemitik saldırıdan suçlu bulundu. Nemmouche'un alacağı cezanın bugün ya da pazartesi açıklanması bekleniyor.

Cezayir asıllı Nemmouche ile birlikte olaya karıştığı iddia edilen Nacer Bendrer de müebbet hapis cezası aldı. Mahkeme, Nemmouche gibi suçsuz olduğunu öne süren Bendrer'in saldırı silahlarını temin ettiği ve olayın planlanmasına karıştığı kararına vardı.

Mehdi Nemmouche, 'Suriye savaşından Avrupa'ya dönen bir militanın işlediği ilk cinayet' olarak kabul edilen saldırıyı dava boyunca reddetti. Nemmouche kendisine tuzak kurulduğunu savundu.

Brüksel Yahudi Müzesi'nde 24 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan saldırıda Nemmouche, Kalaşnikof ve bir tabanca ile etrafa ateş açtı.

Saldırıda Miriam ve Emmanuel Riva çifti, müze çalışanı Alexandre Strens ve Dominique Sabrier hayatını kaybetmişti.

33 yaşındaki Nemmouche, IŞİD için savaşmak üzere Suriye'ye gitmeden önce de hapis yattı. Nemmouche ve Bendrer 2009-2010 yılları arasında Fransa'nın güneyinde aynı hapishanede kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Avrupalı ışidliler
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