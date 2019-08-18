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Avrupa’da tüyleri ürperten tartışma!

Hollanda Hayvan Zararlıları Bilgi ve Danışma Merkezi (KAD), yakın bir gelecekte ülkenin benzeri görülmemiş bir fare ve sıçan saldırısı ile karşı karşıya geleceği uyarısında bulundu.

Avrupa’da tüyleri ürperten tartışma!

Hollanda Hayvan Zararlıları Bilgi ve Danışma Merkezi (KAD), yakın bir gelecekte ülkenin benzeri görülmemiş bir fare ve sıçan saldırısı ile karşı karşıya geleceği uyarısında bulundu.

18 Ağustos 2019 Pazar 13:57
Avrupa’da tüyleri ürperten tartışma!

BBC Türkçe’nin haberine göre merkez iddiasına gerekçe olarak, Avrupa Birliği (AB) kuralları uyarınca Hollanda’da kimyasal böcek ilaçlarını yasaklamasını gösterdi.

Bitki Koruma Ürünleri ve Biyositlerin Yetkilendirilmesi Kurumu’nun (CTBG) önerisiyle, 2014 yılında fare zehrini de kapsayan kemirgen öldürücülerin yasaklanması kararlaştırıldı.

Bu kimyasalların çevre ve özellikle de yırtıcı kuşlara zarar ciddi verdiği belirtilerek, 2023’ten itibaren hiçbir şekilde kullanımına izin verilmeyeceği açıklandı.

KAD’a göre, bu karar Hollanda için “büyük bir felakete” neden olacak.

KAD Müdürü Bastiaan Meerburg, fare zehri dışında karşı henüz daha iyi bir seçenek bulunmadığını söyledi.

Meerburg, Hollanda Televizyonu’na yaptığı açıklamada, “Çok endişeliyiz. Hollanda, görülmemiş bir fare ve sıçan saldırısıyla karşı karşıya” dedi.

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“DAHA İYİ BİR SEÇENEK BULUNMADAN YASAKLANMAMALI”

Bu kaynakların çevreye verdiği zararın farkında olduklarını vurgulayan Meerburg, yasaklamaya karşı olmadıklarının altını çizdi.

Ancak KAD Müdürü’ne göre en önemli sorun, fare zehiri yerine iyi bir seçenek bulunmadan yasaklanması.

Meerburg, “Fare kapanları bir seçenek ancak hayvanların davranışları ile mücadele etmeniz gerektiğinden kullanımı çok daha zor. Kedilerin de tamamı iyi birer fare avcısı değil” diye konuştu.

Merkez hükümetin, fare ve sıçanlarla mücadele konusunda daha fazla araştırma yapmasını istiyor. Ancak hükümetin “şimdilik her şey yolunda” diyerek buna yanaşmadığını savunuyor.

KAD Müdürü Meerburg, “Tehlike gerçekten büyük. Korkarım yakın gelecekte ayaklarımızın üzerinde fare ve sıçanlar zıplayacak” dedi.

Hollanda Bitki Koruma Ürünleri ve Biyositlerin Yetkilendirilmesi Kurumu ise, bir risk değerlendirmesi yapmadıklarını belirterek, sadece Avrupa mevzuatını uyguladıklarını açıkladı.

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