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Avrupa’da Haziran sıcakları rekor kırdı

Avrupa’da Haziran sıcakları rekor kırdı

27 Haziran 2019 Perşembe 14:17
Avrupa’da Haziran sıcakları rekor kırdı

Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası sürüyor.  Fransa, İspanya ve İsviçre’de termometreler 40 dereceyi gösterdi.  Dün de Almanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nde haziran ayının en yüksek dereceleri kaydedildi.

Meteoroloji uzmanları sıcak hava dalgasının Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya ulaştığını bildirdi. Uzmanlar, sıcak hava dalgasının bir çok ülkede önümüzdeki 3 günde de etkili olmaya devam edeceği uyarısında bulundu.  İspanya’nın kuzey doğusunda yarın sıcaklığın 45 dereceyi bulması bekleniyor.

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İspanya, İtalya ve Fransa’da yetkililer halkı mecbur olmadıkça dışarıya çıkmamaları yönünde uyardı.

2003 yılındaki sıcak hava dalgasında 15 bin kişinin hayatını kaybettiği Fransa’da sıcaklar nedeniyle turuncu alarm verildi. Bazı bölgelerde okullar kapandı, sınavlar ertelendi.

Son Güncelleme: 27.06.2019 19:20
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