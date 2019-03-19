Avrupa’da doktora en az gidenler Yunanlar, en fazla gidenler ise Almanlar

Avrupa Birliği ülkelerinde halkın yüzde 38’si senede en az bir kere doktora gidiyor. Doktora en az gidenler ise Yunanlılar. 2017 verilerine göre Yunanistan’da halkın yüzde 61’i hiç doktora gitmedi. En fazla doktora gidenler ise yüzde Almanlar. Almanya’da halkın yüzde 89’u senede en az bir kere doktora gitti.

AB İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2017 yılı verileri Avrupa’nın doktora gitme haritasını çıkardı. Pratisyen hekime en az müracaat sayısında Yunanistan’ı yüzde 52 ile Bulgaristan, yüzde 43 ile Romanya ve yüzde 38 ile İsveç izliyor. 28 AB ülkesinin ortalaması ise yüzde 23.7 oldu.

En çok doktora gidenler Almanlar, Belçikalılar ve Danimarkalılar

En az bir kere doktora müracaat edenlerin oranına bakıldığında ise yüzde 89.3 ile Almanlar ilk sırada. Bu ülkeyi Lüksemburg (yüzde 88.7), Belçika (87.4) ve Danimarka (85.8) takip ediyor.

Bir yılda doktora 10’dan fazla gidenlerin oranına bakıldığında ise Danimarkalılar ilk sıraya yerleşiyor. 2017’de Danimarka’da halkın yüzde 26’sı senede 10 ve daha fazla doktora gitti. Bu kategoride Danimarka’yı yüzde 12.3 ile Avusturya izliyor. Doktora en az gidenler ise Yunanlılar oldu. Yunan halkının sadece yüzde 1.7’si senede 10’dan fazla doktora başvurdu.

Avrupa Birliği ülkelerinde halkın yüzde 38’si senede en az bir kere doktora gidiyor. Doktora en az gidenler ise Yunanlılar. 2017 verilerine göre Yunanistan’da halkın yüzde 61’i hiç doktora gitmedi. En fazla doktora gidenler ise yüzde Almanlar. Almanya’da halkın yüzde 89’u senede en az bir kere doktora gitti.

AB İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2017 yılı verileri Avrupa’nın doktora gitme haritasını çıkardı. Pratisyen hekime en az müracaat sayısında Yunanistan’ı yüzde 52 ile Bulgaristan, yüzde 43 ile Romanya ve yüzde 38 ile İsveç izliyor. 28 AB ülkesinin ortalaması ise yüzde 23.7 oldu.

En çok doktora gidenler Almanlar, Belçikalılar ve Danimarkalılar

En az bir kere doktora müracaat edenlerin oranına bakıldığında ise yüzde 89.3 ile Almanlar ilk sırada. Bu ülkeyi Lüksemburg (yüzde 88.7), Belçika (87.4) ve Danimarka (85.8) takip ediyor.

Bir yılda doktora 10’dan fazla gidenlerin oranına bakıldığında ise Danimarkalılar ilk sıraya yerleşiyor. 2017’de Danimarka’da halkın yüzde 26’sı senede 10 ve daha fazla doktora gitti. Bu kategoride Danimarka’yı yüzde 12.3 ile Avusturya izliyor. Doktora en az gidenler ise Yunanlılar oldu. Yunan halkının sadece yüzde 1.7’si senede 10’dan fazla doktora başvurdu.

AB ortalaması kaç?

28 ülkenin ortalaması ise şöyle gerçekleşti. AB halkının yüzde 23.7’si bir senede hiç doktora gitmedi. Yüzde 37.6’sı 1-2 kez, yüzde 24.4’ü 3-5 kez, yüzde 7.9’u 6-9 kez ve yüzde 6.4 ise senede 10 veya daha fazla pratisyen hekime müracaat etti.

Türkiye’de kişi başı hekime müracaat sayısı 8.9

Veri türleri aynı olmadığı için Türkiye ile AB ülkelerini karşılaştırmak mümkün değil. T.C. Sağlık Bakanlığı doktora başvuran kişi sayısını değil, doktora toplam müracaat sayısını açıklıyor. Buna göre 2017 yılında Türkiye’de hekime müracaat sayısı 718 milyon 924 bin oldu. Bu da kişi başı hekime müracaat sayısının 8.9 olduğunu gösteriyor.