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Avrupa’da çocuk ticareti

Avrupa Birliği içinde yaşanan çocuk istismarı, son yıllarda ciddi boyutlara ulaştı. Son örneği ise İngiltere'de ortaya çıktı. BBC'nin hazırladığı belgeselde Romanya'dan İngiltere'ye kaçırılıp istismar için satılan çocuklar anlatıldı.

27 Ocak 2022 Perşembe 08:30
Avrupa’da çocuk ticareti

Avrupa Birliği (AB) sınırlarındaki insan kaçakçılığı ve çocuk istismarında son yıllarda artış var. Bunun son örneği İngiltere ve Romanya'da ortaya çıkarıldı. İki ülke arasındaki çocuk ticareti korkunç gerçeği gözler önüne serdi.

Romanya’dan İngiltere'ye insan kaçakçılığı yapıldığı ve özellikle küçük kızların buna alet edildiği belirtildi.

Yaşananlar, İngiliz BBC yayın kuruluşu tarafından bir belgesel ile ortaya çıktı.

Okul önünde bekliyorlar, kaçırıyorlar, İngiltere'ye götürüyorlar...

Belgeselde çetelerin okul önlerinde bekleyerek çocukları kaçırdığı, çocukların İngiltere'ye götürülmek üzere Romanya'da hazırlandığı aktarıldı.

Tüm bunlar yaşanırken güvenlik güçlerinin de çetelere göz yumduğu, kaçırılan çocukların İngiltere'ye nasıl girdiklerinin bilinmediği vurgulandı.

"Başka seçeneğim yoktu tehdit ettiler"

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Belgeselde mağdurlar da yaşadıklarını anlattı:

"İngiltere'ye gelmekten başka seçeneğim yoktu. Beni tehdit ettiler, çocuğumu ve annemi öldürebileceklerini söylediler."

"Dışarıdan sıradan görünen birçok ev bu suçlara sahne oluyor."

Suçla mücadelede görevli Manchester Polis teşkilatından bir dedektifin söyledikleri ise ülkedeki durumun vehametini gözler önüne serdi:

"İngiltere'de kadın ticareti çok yaygın. Dışarıda kaç kurban olduğuna dair henüz kesin bir sayıya ulaşamadık. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Dışarıdan sıradan görünen birçok ev bu suçlara sahne oluyor."

Sadece 2020'de 429 kayıtlı vaka

Romanya'da yalnızca 2020 yılı içinde 429 kayıtlı insan kaçakçılığı vakası kayıt altına alındı.

Bu vakaların yarısından fazlasının kız çocuğu olduğu belirlendi. 

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Son Güncelleme: 26.01.2022 21:33
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