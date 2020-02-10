Avrupa Uzay Ajansının Güneş Uydusu Uzaya Fırlatıldı

UYDU, GÜNEŞ'İN DAHA ÖNCE GÖRÜNTÜLENMEMİŞ KUTUP BÖLGELERİNİ KAYDA ALACAK

Cape Canaveral, 10 Şubat 20 : Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Güneş'in kutup bölgelerini gözlemleyecek keşif uydusunu uzaya yolladı.

Sabah saatlerinde Atlas 5 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılan uydu, Güneş yörüngesinde gözlemler yapan ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Parker Güneş Keşif Uydusu'na katılacak.

Uydu, yörüngede izleyeceği özel rota sayesinde Güneş'in daha önce görüntülenmemiş kutup bölgelerini kayda alacak.



Aralık ayında Venüs'e ulaşması beklenen uydunun, 2021 sonunda bilim operasyonlarına başlaması, 2022'de ise Güneş'e ilk yakın geçişini yapması planlanıyor.Uydu en yakın geçişinde Güneş'e 42 milyon kilometre mesafeye kadar yaklaşacak.NASA'nın Paker Güneş Keşif Uydusu, 12 Ağustos 2018'de uzaya fırlatmıştı. Uydu, 29 Ocak'ta Güneş yörüngesindeki 4. turuna başlamıştı.(AA/ÖZ/ÖK)