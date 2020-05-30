Avrupa Ülkelerinden Abd\'ye, İran\'a Yaptırım Muafiyetlerini Kaldırma Tepkisi

Brüksel, 30 Mayıs 20 : Avrupa Birliği (AB), Fransa, Almanya ve İngiltere, ABD yönetiminin, İran'a nükleer anlaşma uyarınca uygulanan yaptırımlara yönelik sağlanan muafiyetlerin tümünü sonlandırma kararına tepki gösterdi.

Ortak yazılı açıklamada, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarınca da kabul edilen İran nükleer anlaşmasına yönelik 3 projeye ilişkin yaptırım muafiyetini sonlandırma kararının üzüntü verici olduğu ifade edildi.

Söz konusu projelerin, nükleer silahların yayılmasını önlemedeki katkısına işaret edilen açıklamada, aynı zamanda uluslararası topluma İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerine ilişkin teminat sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin kararının etkilerini değerlendirmek için ortaklarla irtibatın sürdüğü aktarıldı.



İran nükleer anlaşmasının, küresel ölçekte nükleer silahların yayılmasını önleme mimarisine önemli katkılar sağladığının altı çizilen açıklamada, İran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl düzeyde kalmasının sağlanması için de tek seçenek olduğuna dikkat çekildi.Açıklamada, İran nükleer anlaşmasının tam ve etkili şekilde yerine getirilmesi için çalışmaların sürdüğü vurgulanırken, Tahran yönetimine anlaşma yükümlülüklerine dönme çağrısı yinelendi.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, alınan kararı "Bugün, Ortak Kapsamlı Eylem Planı (OKEP) ile ilişkili projelerde uygulanan yaptırım muafiyetlerini 60 gün içinde yürürlüğe girecek şekilde sonlandırıyorum. İran'ın nükleer gerilimi devam ettirmesi, bu iş birliğinin son bulması gerektiğini gösterdi. Nükleer zorbalığa devam etme girişimleri sadece rejime yönelik daha büyük baskıyı beraberinde getirecek." ifadeleriyle duyurmuştu.(AA/AK/HÖ)