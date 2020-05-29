banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105067
ALTIN
381.065
DOLAR
6.8342
STERLİN
8.4613
EURO
7.6055
banner339
Güvercinlik Kavşağı'nda feci kaza!
FECİ TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Bakıcı tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Rumun bize insani konularda bile tahammülsüzlüğü bir kez daha ortaya çıktı
BBC'YE KKTC BASKISI!
Güney Kıbrıs’ta çalışan işçilerden hükümete uyarı
İŞÇİLERDEN YAZILI AÇIKLAMA

Avrupa Ülkelerinde Kovid-19 Salgınıyla İlgili Gelişmeler...

AVUSTURYA\'DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GEVŞETİLECEK

29 Mayıs 2020 Cuma 17:58
Avrupa Ülkelerinde Kovid-19 Salgınıyla İlgili Gelişmeler...
banner337
banner345

AVUSTURYA'DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GEVŞETİLECEK
DANİMARKA SINIRLARINI TURİSTLERE AÇMAYA HAZIRLANIYOR
Saraybosna, 29 Mayıs 20 (.): Avrupa'daki birçok ülke yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uyguladığı tedbirleri kaldırmaya devam ediyor.
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, bakanlarla düzenlediği basın toplantısında Kovid-19’a ilişkin açıklamalarda bulundu.
Salgın hastalıkla mücadele kapsamında hayata geçirilen önlemlerin kademeli olarak gevşetildiği ülkede, 15 Haziran’dan itibaren kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu gevşetilecek.
Başbakan Kurz, son haftalarda günlük vaka sayısındaki düşüş ve virüs nedenli ölümlerin azalmasıyla yeni bir sürece girildiğini belirterek, “Artık daha az kural daha fazla kişisel sorumluluk evresine geçtik.” ifadesini kullandı.
Kurz, bu çerçevede maske kullanma zorunluluğunun 3 alanla sınırlandırıldığını belirterek, toplu taşıma, sağlık hizmeti alınan hastane ve sağlık ocakları, son olarak da sosyal mesafenin ortadan kalktığı kuaför ve güzellik salonları dışında kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğunun sona ereceğini duyurdu.
Alışveriş merkezleri, market, yeme içme gibi alanlarda maske kullanılmayacağını açıklayan Kurz, özellikle restoranlarda gruplar halinde yemek yenebileceğini ancak her grup arasında bir metre mesafe kuralına uyulacağını dile getirdi.
DANİMARKA SINIRLARINI TURİSTLERE AÇIYOR
Danimarka, 15 Haziran'dan itibaren Almanya, İzlanda ve Norveç'ten gelecek turistlerin ülkeye girişlerine izin verdi.

banner341
Kovid-19 tedbirlerinde farklı bir yöntem izleyen ve birçok ülke tarafından eleştirilen komşu ülke İsveç'ten gelecek turistlere ise izin çıkmadı.
BALKANLAR'DA BİRÇOK TEDBİR 1 HAZİRAN'DA KALDIRILIYOR
Aktif Kovid-19 vakasının kalmadığı Karadağ'da, görevli Kızılhaç tarafından salgın boyunca 51 bin yardım paketi dağıtıldığı ifade edildi.
Karadağ Ulusal Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada, 1 Haziran'dan itibaren düğün ve cenaze gibi açık veya kapalı alanlarda yapılan merasimlerin 200 kişiye kadar düzenlenebileceği belirtildi. 
Açık ve kapalı alanlarda düzenlenecek spor müsabakalarına 200 kişi alınacağı kaydedilen açıklamada, kreş ve tiyatroların da aynı tarihte faaliyete başlayacağı ifade edildi.
Slovenya da iki aylık aranın ardından uçak seferlerine bugün başlandı. Başkent Ljubljana'daki uluslararası havalimanına ilk inişi Air Serbia'nın yaptığı kaydedildi.
1 Haziran itibarıyla maske zorunluluğunun kaldırıldığı ülkede, otel ve spor salonlarının faaliyete başlayacağı duyuruldu. 
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin Bulgaristan ile sınırını pazartesi açacağını söyledi. 
(AA/GÖZ/SEL)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fbı, Trump'ın Eski Danışmanı Walid Phares'i Mısır Devletiyle Bağlantıları Nedeniyle Soruşturmuş
Fbı, Trump'ın Eski Danışmanı Walid Phares'i Mısır Devletiyle Bağlantıları Nedeniyle Soruşturmuş
Abd'de Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 103 Bini Aştı
Abd'de Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 103 Bini Aştı
Alman Hava Yolu Firması Lufthansa'da
Alman Hava Yolu Firması Lufthansa'da "kontrollü İflas" Seçeneği İddiası...
Nijerya'nın Sokoto Eyaletinde Ocak'tan Bu Yana Düzenlenen Saldırılarda 270 Kişi Öldürüldü
Nijerya'nın Sokoto Eyaletinde Ocak'tan Bu Yana Düzenlenen Saldırılarda 270 Kişi Öldürüldü
Netanyahu:
Netanyahu: "batı Şeria'nın Yüzde 30'unu İlhak Edeceğiz"
Mınneapolıs'teki Olayları Haberleştiren Cnn Ekibi, Canlı Yayında Gözaltına Alındı
Mınneapolıs'teki Olayları Haberleştiren Cnn Ekibi, Canlı Yayında Gözaltına Alındı
İngiltere’de Nisanda Sadece 197 Otomobil Üretildi
İngiltere’de Nisanda Sadece 197 Otomobil Üretildi
Hollanda'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 5 Bin 931'e Yükseldi
Hollanda'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 5 Bin 931'e Yükseldi
Ab, Çin'in Hong Kong Güvenlik Yasasının Ardından Yaptırım Planlamıyor
Ab, Çin'in Hong Kong Güvenlik Yasasının Ardından Yaptırım Planlamıyor
İran'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 7 Bin 677'ye Yükseldi
İran'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 7 Bin 677'ye Yükseldi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim