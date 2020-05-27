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Avrupa Ülkelerinde Kovid-19 Salgınıyla İlgili Gelişmeler

MACARİSTAN, ÇEKYA VE SLOVAKYA ARASINDA ZİYARET ANLAŞMASI YAPILDI 

27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:34
Avrupa Ülkelerinde Kovid-19 Salgınıyla İlgili Gelişmeler
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MACARİSTAN, ÇEKYA VE SLOVAKYA ARASINDA ZİYARET ANLAŞMASI YAPILDI 
AVUSTURYA'DA DÜĞÜN VE CENAZE MERASİMLERİNE İZİN VERİLECEK 
POLONYA, NORMALLEŞME SÜRECİNDE 4'ÜNCÜ AŞAMAYA GEÇİYOR 
KARADAĞ, HER 100 KİŞİDE 25'DEN AZ VAKA BULUNAN ÜLKELERE SINIRLARINI AÇACAK 
SLOVENYA, AB VE SCHENGEN VATANDAŞLARINA KARANTİNA UYGULAMAYACAK
Saraybosna, 27 Mayıs 20 : Avrupa'daki birçok ülke yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uyguladığı tedbirleri kaldırmayı sürdürüyor. 
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Slovakya ve Çekya hükümetleriyle yaptıkları görüşmeler neticesinde bugünden itibaren Çekya, Slovakya ve Macaristan vatandaşlarının 48 saati geçmemek üzere karantinada kalmaksızın söz konusu ülkeleri ziyaret edebileceğini açıkladı.
Macaristan'da bugüne kadar 3 bin 793 vaka görülürken, 505 kişi ise hayatını kaybetti.
Avusturya’da cuma günü itibarıyla 100 kişinin katılımıyla düzenlenecek düğün ve cenaze merasimlerine izin verilecek. Aynı tarihte otellerin de açılacağı ülkede, sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi kurallara uyulmasının altı çizildi.
Avusturya’da vaka sayısı 16 bin 557’ye, salgın nedenli can kaybı 645’e çıktı.
POLONYA, NORMALLEŞMEDE 4'ÜNCÜ AŞAMAYA GEÇİYOR

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Polonya Başbakanı MatuezMorawiecki de normalleşme sürecinin 4’üncü adımı olarak 30 Mayıs’tan itibaren bazı kapalı alanlar dahil açık alanlarda maske kullanma zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı.
Morawiecki, sinema, tiyatro gibi kültürel etkinliklerin yapılmasına 6 Haziran’dan itibaren izin verileceğini, yüzme havuzu ve spor salonlarının da hizmete gireceğini duyurdu.
Bu tarihten itibaren en fazla 150 kişinin katılımıyla gerçekleşecek etkinliklere de izin verilecek.
Polonya’da vaka sayısı 22 bin 303’e, can kaybı da bin 25’e ulaştı.
KARADAĞ, SINIRLARINI AÇIYOR
Avrupa'da virüsün en son ulaştığı ülke olan ve aktif vakanın kalmadığı Karadağ, pazartesiden itibaren Arnavutluk, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, Almanya, Çekya, Polonya, Macaristan ve Yunanistan'a sınırları açacaklarını duyurdu.
Başbakan DuskoMarkovic, her 100 kişide 25'den az vaka bulunan ülkelere sınırlarını açma kararı aldıklarını ifade etti. 
Sırbistan Cumhurbaşkanı AleksandarVucic de Karadağ'ın Sırbistan'a sınırlarını açmamasını "siyasi bir karar" şeklinde değerlendirirken, ülkesinin Karadağ vatandaşlarına yönelik böyle bir karar almadığını söyledi.
Hırvatistan'da son 4 günde vaka tespit edildiğini bildirilirken, Slovenya da Avrupa Birliği (AB) ve Schengen vatandaşlarına karantina uygulaması olmaksızın sınırlarını açtı.
(AA/ÖZ/ŞEB)
 

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