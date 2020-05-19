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Avrupa Ülkelerinde Kovid-19 Salgınıyla İlgili Gelişmeler

 

19 Mayıs 2020 Salı 15:04
Avrupa Ülkelerinde Kovid-19 Salgınıyla İlgili Gelişmeler
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ÇEKYA'DA OFİS ÇALIŞANLARI İÇİN MASKE TAKMA ZORUNLUĞU KALDIRILDI

POLONYA'DA İÇ HAT UÇUŞLARI 1 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

SLOVAKYA, YARIN 4'ÜNCÜ AŞAMAYA GEÇİYOR

BOSNA HERSEK'TE FUTBOL ANTRENMANLARI BAŞLADI

 SLOVENYA, HIRVATİSTAN İLE SINIRLARINI AÇIYOR

Saraybosna, 19 Mayıs 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış hızının düşmeye devam ettiği Avrupa ülkeleri, salgınla mücadele kapsamında aldığı tedbirleri kaldırmaya devam ediyor. 

Çekya’da, Kovid-19 ile mücadele kapsamında hayata geçirilen maske kullanma zorunluluğu gevşetiliyor. Hükümet, çok sıcakta çalışmak zorunda olan kişiler ve sosyal mesafe kuralına uymak koşuluyla ofis çalışanlarına yönelik maske kullanma zorunluluğunu kaldırdı.

Toplu taşıma ve alışveriş merkezlerinde maske kullanma zorunluluğu sürerken, 25 Mayıs’ta açık alanlarda da maske zorunluluğu kaldırılacak.

Öte yandan hükümet, salgının olası ikinci bir dalgasına hazırlık kapsamında 3,7 milyar kron tutarında tıbbi malzeme ve koruyucu ekipman satın almayı planlıyor.

Çekya’da virüs bulaşan kişilerin sayısı 8 bin 586’ya, ölü sayısı ise 297’ye çıktı.

POLONYA’DA UÇUŞLAR BAŞLIYOR

Polonya'da, 1 Haziran’dan itibaren iç hat uçuşları yeniden başlayacak. Polonya Hava Yolları LOT’dan yapılan açıklamada, başkent Varşova ile Krakow, Szczecin, Wroclaw şehirleri arasında uçuşların başlayacağı duyuruldu. LOT salgınla mücadele kapsamında uçuşlarına 31 Mayıs’a kadar ara vermişti.

Ülkede Kovid-19 bulaşan 103 yaşındaki bir hasta sağlığına kavuştu.

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Polonya’da vaka sayısı 18 bin 885’e, virüs kaynaklı can kaybı ise 936’ya ulaştı.

Slovakya Başbakanı Igor Matovic de ülkesinin yarından itibaren salgınla mücadelede 4'üncü aşamaya geçeceğini açıkladı.

Slovakya vatandaşlarının, 21 Mayıs'tan itibaren 8 Avrupa ülkesini bir günlüğüne ziyaret edebileceğini belirten Matovic, 1 Haziran'da da ülkede anaokul ve ilkokulların 1-5. sınıflarının açılacağını kaydetti.

Başbakan Matovic ayrıca 4'üncü aşama kapsamında sinema ve tiyatroların da açılacağını ama salonda en fazla 100 kişinin bulunabileceğini ifade etti.

Slovakya'da bugüne kadar 1495 vaka görülürken, 28 kişi hayatını kaybetti.

SLOVENYA, HIRVATİSTAN İLE SINIRLARINI AÇIYOR

Bosna Hersek'in futbol takımlarından Zrinjski bugün antrenmanlara başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, sporcuların Kovid-19 testinin negatif çıktığı ve küçük gruplar halinde antrenman yapmaya başladıkları ifade edildi.

Katar'dan yola çıkan sağlık yardımının da gün içerisinde başkent Saraybosna'daki Uluslararası Havalimanı'na ulaşması bekleniyor. 

Karadağ Sağlık Bakanı Kenan Hrapovic, Cenevre'de düzenlenen 73. Dünya Sağlık Asamblesi'nde yaptığı konuşmada, sağlık alanında yapılan yatırımların son derece önemli olduğunu belirtti. 

Başkent Podgorica'daki havalimanı da yarın kısmi olarak faaliyete başlayacak. Havalimanı Müdürü Danilo Orlandic, havalimanının genel uçuşlara açılacağını duyurdu.

Slovenya hükümeti ise Hırvatistan ile sınırlarını açacağını duyurdu. Hükümetten yapılan açıklamada, iki ülkenin salgın durumu göz önünde bulundurularak sınırların açılmasına karar verildiği belirtilerek giriş ve çıkışlarda karantina uygulanmayacağı ifade edildi. 

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ev sahipliğinde ise Bulgaristan, Sırbistan ve Romanya, sınırların açılması ve salgın döneminde ekonominin korunmasını görüşmek üzere video konferans aracılığıyla toplantı düzenledi. 

MALTA'DA RESTORAN VE KAFELER AÇILIYOR

Malta Halk Sağlığı kurumundan yapılan açıklamada da ülkede son 24 saatte 11 yeni vaka kaydedildiği ve toplam enfekte olmuş kişi sayısının 460’a yükseldiği bildirildi.
Ülkede, aktif Kovid-19 vaka sayısının 103 olduğu belirtildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle şu ana kadar 6 kişinin yaşamını yitirdiği Malta’da, Başbakan Robert Abela dün düzenlediği basın toplantısında, ülkede sağlık otoritelerinin önerisiyle uygulanan sıkı tedbirlerin, 22 Mayıs’tan itibaren restoran ve kafelerin açılmasıyla gevşetileceğini açıklamıştı.

(AA/ÖZ/HA)

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