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Avrupa Ülkelerinde Kovid-19 Salgını Yavaşladı

SIRBİSTAN, ÜLKEYE GİRECEKLERDEN ARTIK NEGATİF TEST SONUCU İSTEMEYECEK

22 Mayıs 2020 Cuma 19:34
Avrupa Ülkelerinde Kovid-19 Salgını Yavaşladı
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SIRBİSTAN, ÜLKEYE GİRECEKLERDEN ARTIK NEGATİF TEST SONUCU İSTEMEYECEK

BOSNA HERSEK'TEKİ SIRP CUMHURİYETİ'NDE OHAL VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

AVUSTURYA, TURİZM SEKTÖRÜNDE TEMMUZA KADAR GÜNLÜK 65 BİN TEST YAPMAYI PLANLIYOR

Saraybosna, 22 Mayıs 20 (.): Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa'daki yayılması yavaşlarken, ülkeler de yeniden normale dönüş için tedbirleri kademeli olarak kaldırmaya devam ediyor.

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) olağanüstü hal (OHAL) ve 22.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren kaldırıldı.

Öte yandan, entite içindeki ilköğretim ve lise son sınıf öğrencilerinin geleneksel mezuniyet törenlerine de grupların 50 kişiyi geçmemesi ve diğer salgın tedbirlerine uyulması şartıyla izin verildi. Törenler, 1 Haziran'dan itibaren yapılabilecek.

Ayrıca, yurt dışından gelenlerin uyması gereken 14 günlük zorunlu ev karantinası uygulamasının da entite içinde kaldırıldığı bildirildi.

Bosna Hersek'teki vaka sayısı 2 bin 372'ye, can kaybı ise 141'e çıkarken, bugüne kadar 1614 kişi sağlığına kavuştu.

İki entiteden Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBIH) vaka sayısı 1013, can kaybı 37 iken, RS'deki vaka sayısı 1339, can kaybı 100 olarak açıklandı. Brcko Özerk Bölgesi'nde ise 4 kişi hayatına kaybederken, virüs bulaşan 16 kişinin tamamı iyileşti.

SIRBİSTAN, ARTIK NEGATİF TEST SONUCU İSTEMEYECEK

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Sırbistan'da bugünden itibaren ülkeye gireceklerden negatif test sonucu istenmeyecek, 14 günlük zorunlu ev karantinası da uygulanmayacak. Sırbistan'a girecek herkese, sınırlarda yetkililer tarafından ülkede uygulanan tedbirlere ilişkin bazı uyarıcı broşürler dağıtılacak.

Kovid-19 hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireleri kabul eden Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "bugünün kahramanları" olarak nitelendirdiği sağlık çalışanlarının bu süreçteki çabalarının hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.

Sırbistan'da 59 gün sonra ilk kez Kovid-19 nedeniyle yeni can kaybı yaşanmazken, vaka sayısı 11 bin 24'e çıktı. Ülkede bugüne kadar 237 kişi yaşamını yitirdi.

AVUSTURYA'DA TURİZM SEKTÖRÜNDE KOVİD-19 HAZIRLIĞI

Kovid-19 ile mücadelenin sürdüğü Avusturya'da ise turizm işletmeleri tatil sezonuna hazırlanıyor.

Ülkenin salgını kontrol atına almış, güvenli bir tatil destinasyonu olduğunu kanıtlamak amacıyla bu sektörde temmuz ayına kadar günlük 65 bin test yapılması planlanıyor.

Başbakan Sebastian Kurz, vatandaşları bu yılki yaz tatili için en güvenli ülkenin Avusturya olduğuna ikna etmeye çalışırken, salgının yayılmasını kontrol atına alan ülkelere sınırların açılacağını ancak virüsün etkili olduğu ülkeler için henüz sınırların açılmayacağını ifade etti.

Avusturya'da vaka sayısı 16 bin 436'ya, can kaybı ise 635'e çıkarken, bugüne kadar 15 bin 5 kişi hastalığı atlattı.

POLONYA'DA ERTELENEN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İÇİN OLASI TARİH 28 HAZİRAN

Polonya'da 10 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak salgını nedeniyle ertelenmek zorunda kalan cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Haziran'da düzenlenmesi öngörülüyor.

Polonya'daki vaka sayısı 20 bin 379'a, can kaybı ise 973'e yükselirken, iyileşen sayısı 8 bin 731 oldu.

(AA/GÜL)

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