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Avrupa Parlamentosu Seçimlerine Katılım Arttı

AP SEÇİMLERİNDE SANDIĞA GİTME ORANI İLK TAHMİNLERE GÖRE YÜZDE 51 OLARAK BELİRLENDİ

Avrupa Parlamentosu Seçimlerine Katılım Arttı

AP SEÇİMLERİNDE SANDIĞA GİTME ORANI İLK TAHMİNLERE GÖRE YÜZDE 51 OLARAK BELİRLENDİ

27 Mayıs 2019 Pazartesi 06:42
Avrupa Parlamentosu Seçimlerine Katılım Arttı

AP SEÇİMLERİNDE SANDIĞA GİTME ORANI İLK TAHMİNLERE GÖRE YÜZDE 51 OLARAK BELİRLENDİ

Brüksel, 27 Mayıs 19 :  Avrupa Parlamentosunun (AP) 751 yeni üyesini belirlemek amacıyla Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkede yapılan seçimlerde sandığa gidenlerin oranı yüzde 51 olarak tahmin ediliyor.

AP, yaklaşık 400 milyon AB vatandaşının katılma hakkı bulunan AP seçimleri sonucuna ilişkin öncü tahminleri yayımladı.

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Buna göre, 2014 yılında katılımın yüzde 42,6 oranında gerçekleştiği AP seçimlerinde, 2019'da sandığa gitme oranı yüzde 51'e yükseldi.

Toplam 751 milletvekillinin belirlendiği AP seçimlerinde, Avrupa Halk Partisi (EPP) ilk sırada yer aldı. EPP'nin milletvekili sayısı 173 olurken, EPP'yi 147 milletvekili ile Sosyal Demokratlar (S&D) izledi. Avrupa İçin Liberal ve Demokrat İttifakı (ALDE) 102 milletvekili, Avrupa Yeşiller Partisi (EFA) 71 milletvekili, Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) 58 milletvekili, Uluslar ve Özgürlükler Avrupası (ENF) 57 milletvekili, Özgürlükler Avrupası ve Doğrudan Demokrasi (EFDD) 56 milletvekili, Avrupa Birleşik Solu-İskandinav Yeşil Solu (GUE/NGL) 42 milletvekili çıkardı. Geriye kalan 45 milletvekili ise bağımsız adaylardan seçildi.

Birliğin yasama organı olan AP, AB Konseyi ile birliğin yasalarını kabul ediyor ve bütçesini onaylıyor.

(AA/ÖZ/GÜL)

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