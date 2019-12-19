banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110599
ALTIN
283.001
DOLAR
5.9363
STERLİN
7.7412
EURO
6.6025
7 bin 500 Sterlin için başını yaktı!
7 BİN 500 STERLİN İÇİN...
İşyerinin parasını zimmetine geçirdi
İŞYERİNİN PARASINI ÇALDI
Gazimağusa"da uyuşturucu: 3 tutuklu
UYUŞTURUCUDAN 3 TUTUKLU
Yoğun bakımda hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Avrupa Parlamentosu, Göstericilere Karşı Orantısız Güç Nedeniyle İran\'ı Kınadı

Strazburg, 19 Aralık 19 : Avrupa Parlamentosu (AP), İran\'da güvenlik güçlerinin benzin zammı protestolarında göstericilere orantısız güç kullanmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Avrupa Parlamentosu, Göstericilere Karşı Orantısız Güç Nedeniyle İran\'ı Kınadı

Strazburg, 19 Aralık 19 : Avrupa Parlamentosu (AP), İran\'da güvenlik güçlerinin benzin zammı protestolarında göstericilere orantısız güç kullanmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

19 Aralık 2019 Perşembe 17:12
Avrupa Parlamentosu, Göstericilere Karşı Orantısız Güç Nedeniyle İran\'ı Kınadı

Strazburg, 19 Aralık 19 : Avrupa Parlamentosu (AP), İran'da güvenlik güçlerinin benzin zammı protestolarında göstericilere orantısız güç kullanmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.
Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulunda kabul edilen kararda, güvenlik güçlerinin benzin zammı protestolarından eylemcilere orantısız güç kullandığı gerekçesiyle İran kınandı.
Kararda, İranlı yetkililerin gösterilere karşı tutumunun kabul edilemez olduğu belirtildi. 
İran'a protestolarda hayatını kaybedenlerin ve tutukluların sayısını açıklaması konusunda çağrıda bulunulan kararda, gösterilerde orantısız güce başvurulmasıyla ilgili bir soruşturmanın başlatılması ve sorumluların cezalandırılması gerektiği ifade edildi.
Kararda, ülkede internete erişimin engellenmesine de tepki gösterildi.

banner317
ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından birçok kentte gösteri düzenlemişti.
Gösterilerde, kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Eylemlerdeki ölü ve yaralı sayısı hakkında İran makamlarınca resmi bir açıklama yapılmazken, Uluslararası Af Örgütü en az 304 kişinin öldüğünü belirtmişti.
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararla ülke geneline yayılan benzin zammı protestolarının önüne geçmek amacıyla 16 Kasım'da internete erişim engellenmişti. 25 Kasım'da ülkenin birçok bölgesinde sabit internet hatları erişime açılmıştı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, 6 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı ve tutuklulara yapılan muameleden endişe duyduğunu bildirmişti.
(AA/ÖZ/HA)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pakistan Hükümeti Müşerref'i Yargılayan Hakimin Görevden Alınması İçin Harekete Geçti
Pakistan Hükümeti Müşerref'i Yargılayan Hakimin Görevden Alınması İçin Harekete Geçti
Nijerya'da Sel 51 Bin Kişiyi Yerinden Etti
Nijerya'da Sel 51 Bin Kişiyi Yerinden Etti
İngiliz Ordusunda Irkçılığın Yaygınlaştığı İddia Edildi
İngiliz Ordusunda Irkçılığın Yaygınlaştığı İddia Edildi
Fransa'da Polise İlk Kez Sarı Yelekliye Şiddetten Hapis Cezası
Fransa'da Polise İlk Kez Sarı Yelekliye Şiddetten Hapis Cezası
İtalya'da Mafyaya Yönelik Operasyonda 334 Kişi Yakalandı
İtalya'da Mafyaya Yönelik Operasyonda 334 Kişi Yakalandı
Irak'ta Deaş Operasyonu: 8 Ölü
Irak'ta Deaş Operasyonu: 8 Ölü
Hava Kirliliği Depresyon Riskini Artırıyor
Hava Kirliliği Depresyon Riskini Artırıyor
AB mahkemesinden uçakta dökülen kahve kararı
AB mahkemesinden uçakta dökülen kahve kararı
50 yaş üstü kadınlarda kilo vermek meme kanserine yakalanma riskini azaltabilir
50 yaş üstü kadınlarda kilo vermek meme kanserine yakalanma riskini azaltabilir
8 yaşındaki YouTuber Ryan’ın 2019'daki geliri 26 milyon dolar oldu
8 yaşındaki YouTuber Ryan’ın 2019'daki geliri 26 milyon dolar oldu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim