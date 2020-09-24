Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Papadimulis İle Avrupa Parlamentosu Üyesi Kızılyürek’ten Türkiye Ve Yunanistan’a Çağrı

“ANLAŞMAZLIKLAR ULUSLARARASI HUKUK ÇERÇEVESİNDE DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜLMELİ”

Lefkoşa, 24 Eylül 20 : Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Dimitris Papadimulis ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, Avrupa Konseyi öncesinde Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların, yapay gerilimlerden, krizlerden ve tehditlerden uzak, uluslararası hukuk çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu.

Ortak bildiri yayınlayan Papadimulis ile Kızılyürek, Yunanistan ile Türkiye arasındaki “tehlikeli” olarak nitelediği gerilim ve hareketlerin, “Kıbrıs'taki statükonun devamının sadece sürdürülemez değil, aynı zamanda çok da tehlikeli olduğunu bir kez daha kanıtlandığını” savundu.

Açıklamada, Kıbrıs sorununun Türk-Yunan ilişkileri üzerinde olumsuz ve belirleyici bir etkisi olduğu ve çözümünün Türk-Yunan ilişkilerinde gerilimin kalıcı bir şekilde azalması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin yanında daha geniş Doğu Akdeniz bölgesine istikrar ve barış gelmesi için “anahtar” oluşturduğu ifade edildi.

Acilen Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler kararları temelinde hızlı bir çözüme kavuşturulması ve adada siyasi eşitliğe dayalı, “tek vatandaşlık, tek egemenlik ve tek uluslararası kimliği” olan iki bölgeli iki toplumlu federal bir devletin kurulması çağrısı yapılan açıklamada, özetle şunlar kaydedildi:

“Türkiye, Kıbrıs sorununun hızlı ve sürdürülebilir çözümüne katkıda bulunmalıdır. Bu, gerilimin azalmasını ve Yunanistan ile olan anlaşmazlıkların çözümü için gerçek kanalların açılmasını olanaklı kılıcaktır. Ayrıca Türk-Yunan ilişkilerine de katkıda bulunacaktır. Benzer şekilde Yunanistan da Kıbrıs sorununun çözümü yönünde aktif olarak çalışmalıdır.



Kıbrıs sorunu Türk-Yunan ilişkilerinde yapısal bir sorundur; zor ama kesinlikle elzem olan çözüm, Türk-Yunan ilişkilerinde kalıcı iyileşmeye, bölgede istikrar ve barışa, ayrıca Türk-AB ilişkilerine önemli katkılarda bulunacaktır.Ege'de iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların Kıbrıs sorunundan bağımsız olduğu bir gerçektir. Bu sorunların, Avrupa Birliği tarafından defalarca kınanan yapay gerilimlerden, krizlerden ve tehditlerden uzak, uluslararası hukuk çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi gereklidir.Kıbrıs Sorununun Birleşmiş Milletler kararları temelinde hızlı bir çözüme kavuşturulması ve adada siyasi eşitliğe dayalı, tek vatandaşlığı, tek egemenliği ve tek uluslararası kimliği olan İki Bölgeli İki Toplumlu Federal bir Devlet’in kurulması acil bir önceliktir.Kıbrıs Sorunun çözülmesi gerek Türk-Yunan ilişkilerine, gerekse Doğu Akdeniz bölgesinde istikrar ve barışa önemli katkılarda bulunacaktır.”(EMR/HÖ)