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Avrupa\'nın Seyahat Ve Turizm Sektörü Karantinaların Bitmesini İstedi

Brüksel, 21 Eylül 20 : Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren seyahat ve turizm sektörlerini temsil eden kurumlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zorunlu karantina gibi kısıtlamaların uygulanmaması çağrısında bulundu. 

21 Eylül 2020 Pazartesi 16:11
Avrupa\'nın Seyahat Ve Turizm Sektörü Karantinaların Bitmesini İstedi
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Brüksel, 21 Eylül 20 : Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren seyahat ve turizm sektörlerini temsil eden kurumlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zorunlu karantina gibi kısıtlamaların uygulanmaması çağrısında bulundu. 
AB ülkelerindeki seyahat ve turizm sektörlerini temsil eden ve aralarında Uluslararası Havalimanları Konseyi, Avrupa Havayolları, Avrupa Seyahat Acentaları ve Tur Operatörleri Derneği, Avrupa Seyahat Komisyonu, Avrupa Ulaştırma İşçileri Federasyonu, Avrupa Turizm Derneği’nin de bulunduğu 25 çatı kuruluş, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ortak mektup gönderdi. 
Mektupta, AB ülkelerinin seyahat kısıtlamalarını ortak kriterler ve uyumlu biçimde uygulamaları talep edildi.
AB Komisyonun üye ülkeler arasında seyahatleri koordine biçimde sağlamaya yönelik çalışmasının desteklendiğine işaret edilen mektupta, bu çalışmayı bütün Avrupa ülkelerinin hızlı ve eksiksiz uygulaması istendi.
Mektupta, Avrupa'da havayolu, tren, seyahat, otel, restoran ve kafe gibi alanlarda 27 milyon kişinin istihdam edildiği anımsatılarak, bu sektörlerin ekonomi için önemi vurgulandı.

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Bazı AB ülkelerinin sınır ötesi seyahatleri gerekçesiz biçimde engelledikleri belirtilen mektupta, seyahatlerin ardından zorunlu karantina gibi kısıtlamaların uygulanmaması çağrısında bulunuldu.
Mektupta, AB'den ortak Kovid-19 test protokolü geliştirmede öncü rol oynaması talep edildi.
Mevcut durumda, pek çok Avrupa ülkesi riskli bölgelere yapılan sınır ötesi seyahatlerin ardından 14 günlük karantina uyguluyor.
Bazı ülkelerde karantina süreleri Kovid-19 testi yapılmasının ardından sona erebilirken, henüz bu konuda uzlaşılmış bir AB politikası bulunmuyor.
(AA/ÖZ/ÖK)
 

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