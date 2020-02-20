Avrupa Merkez Bankası, Geçen Yıl Yaklaşık 2,4 Milyar Euro Kar Etti

Berlin, 20 Şubat 20 : Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 2019 yılındaki karı, dolar portföyünden ve uyguladığı parasal genişleme programındaki büyük tahvil portföyünden gelen yüksek gelirin etkisiyle, bir önceki yıla göre 790 milyon Euro artarak yaklaşık 2 milyar 366 milyon Euro oldu.
ECB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın bilançosunun toplam büyüklüğü geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 457 milyar Euro’ya ulaştı.
Bankanın karı da söz konusu dönemde 790 milyon Euro artarak 2 milyar 366 milyon Euro oldu. Kar artışında bankanın dolar portföyünden ve uyguladığı parasal genişleme programındaki büyük tahvil portföyünden gelen yüksek gelir etkili oldu.
Bankanın karı, Avro Bölgesi içinde yer alan merkez bankaları arasında paylaştırılacak.
(AA/AK/FEZ)