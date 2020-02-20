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Avrupa Merkez Bankası, Geçen Yıl Yaklaşık 2,4 Milyar Euro Kar Etti

Berlin, 20 Şubat 20 : Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 2019 yılındaki karı, dolar portföyünden ve uyguladığı parasal genişleme programındaki büyük tahvil portföyünden gelen yüksek gelirin etkisiyle, bir önceki yıla göre 790 milyon Euro artarak yaklaşık 2 milyar 366 milyon Euro oldu.

Avrupa Merkez Bankası, Geçen Yıl Yaklaşık 2,4 Milyar Euro Kar Etti

Berlin, 20 Şubat 20 : Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 2019 yılındaki karı, dolar portföyünden ve uyguladığı parasal genişleme programındaki büyük tahvil portföyünden gelen yüksek gelirin etkisiyle, bir önceki yıla göre 790 milyon Euro artarak yaklaşık 2 milyar 366 milyon Euro oldu.

20 Şubat 2020 Perşembe 13:03
Avrupa Merkez Bankası, Geçen Yıl Yaklaşık 2,4 Milyar Euro Kar Etti
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Berlin, 20 Şubat 20 : Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 2019 yılındaki karı, dolar portföyünden ve uyguladığı parasal genişleme programındaki büyük tahvil portföyünden gelen yüksek gelirin etkisiyle, bir önceki yıla göre 790 milyon Euro artarak yaklaşık 2 milyar 366 milyon Euro oldu.
ECB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın bilançosunun toplam büyüklüğü geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 457 milyar Euro’ya ulaştı.
Bankanın karı da söz konusu dönemde 790 milyon Euro artarak 2 milyar 366 milyon Euro oldu. Kar artışında bankanın dolar portföyünden ve uyguladığı parasal genişleme programındaki büyük tahvil portföyünden gelen yüksek gelir etkili oldu.

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Bankanın, 2019 yılında faizden kazandığı gelir 2018’deki 2 milyar 277 milyon Euro’dan 2 milyar 686 milyara ve personel için harcadığı miktar ise 515 milyon Euro’dan 566 milyon Euro’ya yükseldi. 
Bankanın karı, Avro Bölgesi içinde yer alan merkez bankaları arasında paylaştırılacak. 
(AA/AK/FEZ)

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