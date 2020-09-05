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Avrupa Konseyi Delegeler Komitesinden "rumların Mülkiyet Hakları" Konulu Toplantı

Lefkoşa, 5 Eylül 20 : Avrupa Konseyi (AK) Delegeler Komitesinin insan hakları konulu toplantısı, Strazburg\'da 1-3 Eylül’de

05 Eylül 2020 Cumartesi 10:27
Avrupa Konseyi Delegeler Komitesinden
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Lefkoşa, 5 Eylül 20 : Avrupa Konseyi (AK) Delegeler Komitesinin insan hakları konulu toplantısı, Strazburg'da 1-3 Eylül’de "Karpaz Rumlarının mülkiyet hakları" başlığıyla gerçekleşti.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, toplantıda, bu başlık bakımından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) hükmettiği ihlali gidermek için yıllar içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından atılan somut adımlar neticesinde, tüm yükümlülüklerin yerine getirildiği hususunda uzlaşıldı.

Bu çerçevede, söz konusu başlığın icra denetiminin kapatılmasına karar verildi.

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AK Delegeler Komitesinin bu kararı ile Taşınmaz Mal Komisyonunun (TMK), AİHM'in 2010 tarihli Demopoulos kararında hükmettiği üzere, KKTC'nin etkin iç hukuk yolu olduğunu bir kez daha teyit etti.

AİHM'in, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından Türkiye aleyhine yapılan dördüncü devlet başvurusuna ilişkin kararının icra sürecinin, AK Delegeler Komitesi önünde 2001'den bu yana takip edildiği de ifade edildi.

TMK, KKTC topraklarındaki taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde iddia edilen haklar üzerinde değerlendirme yapmak ve bunun sonucunda mal iadesi, takas veya tazminata ilişkin bağlayıcı kararlar vermek amacıyla Aralık 2005'te KKTC Cumhuriyet Meclisi'in kabul ettiği 67/2005 sayılı yasa ile kuruldu. TMK, 17 Mart 2006'de faaliyete geçti.

(AA/EMR/FEZ)

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