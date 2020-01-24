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Avrupa Komisyonu İle Ab Konseyi Brexit Anlaşmasını İmzaladı

Lefkoşa, 24 Ocak 20 : Avrupa Birliği Komisyonu ile AB Konseyi, Avrupa Parlamentosunun onayına sunulacak Brexit anlaşmasını imzaladı.

Avrupa Komisyonu İle Ab Konseyi Brexit Anlaşmasını İmzaladı

Lefkoşa, 24 Ocak 20 : Avrupa Birliği Komisyonu ile AB Konseyi, Avrupa Parlamentosunun onayına sunulacak Brexit anlaşmasını imzaladı.

24 Ocak 2020 Cuma 15:54
Avrupa Komisyonu İle Ab Konseyi Brexit Anlaşmasını İmzaladı

Lefkoşa, 24 Ocak 20 : Avrupa Birliği Komisyonu ile AB Konseyi, Avrupa Parlamentosunun onayına sunulacak Brexit anlaşmasını imzaladı.

Komisyonu Başkanını Ursulavon der Leyen sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile AP'nin oyuna sunulacak Brexit anlaşmasını imzaladık" dedi.

Ursulavon der Leyen ile Charles Michel'in resmi onayıyla, Brexit anlaşmasının metni 29 Ocak'ta Avrupa Parlamentosunun oyuna sunulacak. Perşembe günü AB'ye üye devletler anlaşmayı yazılı olarak onaylayacak.

İmzadan sonra Charles Michel, "Her şeyin değişmesi artık kaçınılmaz ancak arkadaşlığımız devam edecek. Ortak ve müttefikler olarak yeni bir döneme giriyoruz. Bu yeni sayfayı hep birlikte yazalım" diye konuştu

KRALİÇE 2. ELİZABETH, BREXİT YASASINA ONAY VERDİ

Dün İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin yasa tasarısına onay verdi.

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İngiltere'nin 31 Ocak'ta AB'den resmen ayrılmasının hukuki temelini teşkil eden tasarı, Kraliçe'nin onayıyla yasalaşarak yürürlüğe girdi.

Tasarı parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasından hızla geçmiş, Lordlar Kamarasında ise bazı değişikliklere uğrayarak geri gönderilmişti.

Başbakan Boris Johnson, Avam Kamarasındaki çoğunluğunu kullanarak değişiklikleri iptal etmiş ve tasarıyı yeniden Lordlar Kamarasına yollamıştı.

İngiltere ile AB arasında varılan Brexit anlaşmasına göre, ülke 31 Aralık'a kadar fiilen birliğin üyesi kalacak ancak siyasi karar mekanizmalarında yer almayacak. Bu geçiş döneminde taraflar kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına varmak için müzakere yürütecek.

İngiltere'nin geçiş dönemini uzatmak istemesi halinde en geç haziran ayında talepte bulunması gerekecek. Ancak Johnson hükümeti, uzatma talep etmeyeceğini ve bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da ülkeyi AB'den 31 Aralık'ta bütünüyle ayıracağını ilan etmiş bulunuyor.

İngiltere 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

(Euronews/ÖZ/ŞEB)

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