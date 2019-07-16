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Avrupa Komisyonu Başkan Adayı Leyen’in Vaatleri…

“AVRUPA’NIN YENİDEN BİR KADIN LİDERE İHTİYACI VAR”

Avrupa Komisyonu Başkan Adayı Leyen’in Vaatleri…

“AVRUPA’NIN YENİDEN BİR KADIN LİDERE İHTİYACI VAR”

16 Temmuz 2019 Salı 16:21
Avrupa Komisyonu Başkan Adayı Leyen’in Vaatleri…

“AVRUPA’NIN YENİDEN BİR KADIN LİDERE İHTİYACI VAR”

Lefkoşa, 16 Temmuz 19 : Avrupa Komisyonu Başkan adayı Ursula Von der Leyen, bu sabah Avrupa Parlamentosu'nda vaatlerini sıraladı.

Avrupa Komisyonu’ndan verilen bilgiye göre, Avrupa Komisyonu Başkan adayı Alman siyasetçi Ursula Von der Leyen, bu sabah Avrupa Parlamentosu'nda bir konuşma yaptı ve vaatlerini sıralayarak destek istedi. 

Alman siyasetçi yaptığı konuşmada Avrupa için mücadele etmeye hazır olduğu vurgusunda bulundu.
Fransızca olarak başladığı konuşmasına, 1979-1982 yılları arasında görev yapmış olan AP'nin ilk kadın başkanı Fransız siyasetçi Simone Veil'i anarak giriş yapan Leyen, Avrupa'nın yeniden kadın bir lidere ihtiyacı olduğunu belirtti. 

AP üyelerine hitaben yaptığı konuşmada Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) dünyanın yüzleşmekte olduğu ekolojik tehdide karşı cesur adımlar atması gerektiğinin altını çizdi. 

DAHA FAZLA EŞİTLİK VE FIRSAT

Leyen'in vaatleri arasında Avrupa'nın genç nüfusu için daha fazla eşitlik ve fırsat sağlanmasının yanı sıra, görev süresi boyunca Avrupa Komisyonu'nda tam cinsiyet eşitliği sağlanacağı sözü yer aldı. 

Eşitliğe vurgu yapan Alman siyasetçi, “Konseyimde tam cinsiyet eşitliği sağlayacağım. Eğer üye ülkeler yeterli sayıda kadın komisyon üyesi teklif etmezse, yeni listeler hazırlamalarını istemekte tereddüt etmeyeceğim” dedi.

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“BAYAN ADALET”

Mülteci krizi ve Akdeniz'de yaşanan tekne kazalarında hayatını kaybeden sığınmacılara da değinen Leyen, “Komisyon daima sözleşmenin bağımsız bir koruyucusudur. ‘Bayan adalet’ kördür. Değerli üyeler, hukukun üstünlüğü evrenseldir, herkese uygulanır. Son 5 yılda 17 binden daha fazla insan Akdeniz'de hayatını kaybetti. Onları korumak bizim görevimiz” diyerek sığınmacılarla ilgili atılacak olumlu adımlara yeşil ışık yaktı.

SIĞINMACI VURGUSU…

Leyen, “4 yıl önce 19 yaşındaki bir genci evime almanın mutluluğunu yaşıyorum. Evimize ilk geldiğinde Arapçadan başka dil konuşamayan bu çocuk şu anda Almanca ve İngilizceyi akıcı olarak konuşmakla kalmıyor, aynı zamanda lise diplomasını da aldı ve birçok kişiye önderlik ediyor. Dahası, bir gün savaş bittiğinde evine dönmek istiyor” sözleriyle konuşmasına devam etti.

Avrupa'nın uluslararası meselelerde daha fazla inisiyatif alması gerektiğine vurgu yapan Leyen, eski Irak Devlet Başkanı Fuad Masum'un “Biz daha fazla Avrupa görmek istiyoruz” sözlerinden alıntı yaptı.

“BREXIT PİŞMANLIK DUYDUĞUMUZ AMA SAYGI GÖSTERDİĞİMİZ BİR KARAR”

Avrupa Birliği kurulduğu günden itibaren ilk kez bir üye devletin birlikten ayrılmak istemesi gibi bir durumla karşı karşıya kaldığını belirten Von der Leyen, İngiltere'nin Brexit kararı için "Bu pişmanlık duyduğumuz ama saygı gösterdiğimiz ciddi bir karar" dedi.

Von der Leyen, yalnızca Avrupa Komisyonu'nda bulunan yasama yetkisinin bir kısmını AP'ye devretme konusunda bazı girişimlerde bulunacağını belirtti. 

Leyen, buna ek olarak, göç dalgasıyla mücadele için Avrupa'nın sınır güvenliği birimleri Frontex'e yeni polisler alınmasını ve işsizlere yönelik ulusal sigorta programlarını desteklemek için bir AB “reasürans planı” teklif etti.

(RU/ŞEB)
 

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