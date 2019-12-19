banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110869
ALTIN
281.946
DOLAR
5.9376
STERLİN
7.7528
EURO
6.5969
İşyerinin parasını zimmetine geçirdi
İŞYERİNİN PARASINI ÇALDI
Gazimağusa"da uyuşturucu: 3 tutuklu
UYUŞTURUCUDAN 3 TUTUKLU
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Avrupa’dan Uygurlara Destek Kararı

Strasbourg, 19 Aralık 19 (TAK): Avrupa Parlamentosu (AP) Sincan özerk bölgesinde Uygurlar ve diğer Müslüman azınlık gruplara yönelik baskı rejiminden ötürü Çin yönetimini kınayan bir karar aldı. Baskı politikasının sorumlusu Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını istedi.

Avrupa’dan Uygurlara Destek Kararı

Strasbourg, 19 Aralık 19 (TAK): Avrupa Parlamentosu (AP) Sincan özerk bölgesinde Uygurlar ve diğer Müslüman azınlık gruplara yönelik baskı rejiminden ötürü Çin yönetimini kınayan bir karar aldı. Baskı politikasının sorumlusu Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını istedi.

19 Aralık 2019 Perşembe 14:32
Avrupa’dan Uygurlara Destek Kararı

Strasbourg, 19 Aralık 19 (TAK): Avrupa Parlamentosu (AP) Sincan özerk bölgesinde Uygurlar ve diğer Müslüman azınlık gruplara yönelik baskı rejiminden ötürü Çin yönetimini kınayan bir karar aldı. Baskı politikasının sorumlusu Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını istedi.

AP'de temsil edilen belli başlı siyasi gruplar tarafından ortaklaşa hazırlanan "Çin’deki Uygurların Durumu" başlıklı karar tasarısı Strasbourg'daki genel kurul oturumunda ezici oy çoğunluğuyla kabul edildi.

Uygurların durumu hakkında Kasım 2019'da yayımlanan "China Cables" belgelerine dayandırılan kararda, Sincan bölgesinde 10 milyondan fazla Müslüman Uygur ve etnik Kazak kökenlinin yaşadığı, Çin’in bu bölgede "terörü yok etme" adına yürüttüğü mücadelenin "din ve etnisiteye karşı savaşa dönüştüğü" görüşü dile getirildi.

Bölgede "eğitim kampı" adı altında bir milyonu aşkın Uygur ve diğer etnik gruplardan Müslümanın yüksek güvenlikli enterne kamplarında tutulduğu, bu kamplarda tutulanlara yönelik "sistematik beyin yıkama" gerçekleştirildiği not edildi.

AB ŞİRKETLERİNE UYARI

Tüm bu baskı rejimini kınayan AP, Çin hükümetinden suçlama, dava veya mahkumiyet olmaksızın keyfi tutuklamalara derhal son vermesini, tüm kampları kapatmasını ve bu kamplarda tutulanların koşulsuz serbest bırakılmasını talep etti. Kamplardakilerin Çin ile iş yapan uluslararası şirketlerin tedarik zincirinde zorla çalıştırıldıkları yönündeki haberlere dikkat çekilen kararda, AB özel sektörüne, tedarik zincirlerini kontrol etmeleri ve "Uygurlara yönelik baskının suç ortağı olmamaları" çağrısında bulunuldu.

banner317
BASKI TALİMATI ÜST DÜZEYDEN

Uygurlar, Kazaklar ve diğer Müslüman gruplara baskının temellerinin Çin’de en üst düzey siyasi yönetim tarafından Nisan 2014’te atıldığına dikkat çekilen kararda, bu politikanın Şubat 2018’den itibaren yoğunlaştığı ve yurt dışında yaşayan Uygurlara taciz boyutuna ulaştığı belirtildi. Bazı AB devletlerinin siyasi iltica başvurusunda bulunan Uygurları Çin’e geri göndermeyi askıya almış olmasını memnuniyetle karşılayan AP, bu kişilerin iltica başvuru işlemlerine hız verilmesini istedi.

Uygurlara ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik baskının Çin-AB diyaloğunda sistematik biçimde gündeme getirilmesini isteyen AP, Pekin yönetiminin muhaliflere yönelik siber gözetimi daha da yoğunlaştırmak amacıyla kullanabileceği mal ve hizmetlerin ihracatı ve teknoloji transferi konusunda AB devletleri ve uluslararası toplumu da uyardı.

ÇİN’E HEDEFLİ YAPTIRIM

Bağımsız gazeteci ve uluslararası gözlemcilerin Sincan bölgesindeki kamplara serbestçe girebilmesinin talep edildiği kararda, AB’nin insan hakları ihlalleriyle ilgili kürsel yaptırım rejimi girişimine de destek verildi. Çin’de Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik baskı politikasını tertipleyen ve uygulayan Çinli resmi yetkililere yönelik hedefli yaptırım ve mal varlığı dondurulması uygulamasına gidilmesi için AB devlet ve hükümet liderlerine çağrıda bulunuldu.

"İLHAM TOHTİ SERBEST BIRAKILSIN"

Kararda, AP’nin bu yılki Saharov İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Ödülü’ne layık görülen Uygur ekonomist ve insan hakları aktivisti İlham Tohti’nin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması da istendi. Hapiste olan ve kendisinden 2017’den bu yana haber alınamayan İlham Tohti’ye ödülü dün AP’nin Strasbourg’daki genel kurul toplantıları sırasında verildi. Ödülü Tohti’nin kızı Cevher Tohti aldı.

(DW/FG)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irak'ta Deaş Operasyonu: 8 Ölü
Irak'ta Deaş Operasyonu: 8 Ölü
Hava Kirliliği Depresyon Riskini Artırıyor
Hava Kirliliği Depresyon Riskini Artırıyor
Ab Mahkemesinden Uçakta Dökülen Kahve Kararı
Ab Mahkemesinden Uçakta Dökülen Kahve Kararı
50 Yaş Üstü Kadınlarda Kilo Vermek Meme Kanserine Yakalanma Riskini Azaltabilir
50 Yaş Üstü Kadınlarda Kilo Vermek Meme Kanserine Yakalanma Riskini Azaltabilir
8 Yaşındaki Youtuber Ryan’ın 2019'daki Geliri 26 Milyon Dolar Oldu
8 Yaşındaki Youtuber Ryan’ın 2019'daki Geliri 26 Milyon Dolar Oldu
Nikotin Bağımlılığı Küresel Çapta Azalıyor
Nikotin Bağımlılığı Küresel Çapta Azalıyor
Putin, Abd'nin Yaptırımlarına Cevap Vereceklerini Açıkladı
Putin, Abd'nin Yaptırımlarına Cevap Vereceklerini Açıkladı
Esed Rejimi Ve Rusya'nın İdlib'e Saldırıları Sürüyor: 3 Ölü
Esed Rejimi Ve Rusya'nın İdlib'e Saldırıları Sürüyor: 3 Ölü
Pakistan'da Müşerref hakkındaki idam cezasını protesto gösterisinde intihar saldırısı
Pakistan'da Müşerref hakkındaki idam cezasını protesto gösterisinde intihar saldırısı
İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit
İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim