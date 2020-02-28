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Tufan Erhürman

Avrupa\'daki Kovid-19 Vakaları Artmaya Devam Ediyor

KOVİD-19 VAKALARININ SAYISI İSPANYA\'DA 32\'YE, İSVİÇRE\'DE 15\'E, HIRVATİSTAN\'DA 5\'E, YUNANİSTAN\'DA 4\'E VE HOLLANDA\'DA 2\'YE ÇIKTI 

Avrupa\'daki Kovid-19 Vakaları Artmaya Devam Ediyor

KOVİD-19 VAKALARININ SAYISI İSPANYA\'DA 32\'YE, İSVİÇRE\'DE 15\'E, HIRVATİSTAN\'DA 5\'E, YUNANİSTAN\'DA 4\'E VE HOLLANDA\'DA 2\'YE ÇIKTI 

28 Şubat 2020 Cuma 14:09
Avrupa\'daki Kovid-19 Vakaları Artmaya Devam Ediyor
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KOVİD-19 VAKALARININ SAYISI İSPANYA'DA 32'YE, İSVİÇRE'DE 15'E, HIRVATİSTAN'DA 5'E, YUNANİSTAN'DA 4'E VE HOLLANDA'DA 2'YE ÇIKTI 
SALGIN NEDENİYLE 5-15 MART'TA YAPILMASI PLANLANAN 90. CENEVRE OTOMOBİL FUARI İPTAL EDİLDİ
Saraybosna, 28 Şubat 20 : Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı Avrupa ülkelerinde artmaya devam ediyor.
İspanya'da bugün tespit edilen 7 yeni vaka ile ülke genelindeki vaka sayısı 32 oldu.
Hırvatistan'da daha önce koronavirüs taşıdığı belirlenen 3 kişinin yakını olan 2 kişide daha virüse rastlandı. Ülkedeki vakaların sayısı 5'e yükseldi.

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Kovid-19 vakalarının sayısı İsviçre'de 15'e, Yunanistan'da 4'e, Hollanda'da da 2'ye çıktı.
İtalya'da bugüne kadar 17 kişi hayatını kaybederken, 650 kişide Kovid-19 tespit edildi. İtalya, Avrupa Birliği Sivil Savunma Kurumundan koruyucu tıbbi maske talep etti.
Öte yandan, 5-15 Mart'ta yapılması planlanan 90. Cenevre Otomobil Fuarı Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi. 
İptal kararından duydukları üzüntüyü dile getiren organizatörler, katılımcıların sağlığının kendileri için öncelikli olduğunu söyledi.
(AA/ÖZ/ŞEB)
 

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