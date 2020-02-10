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Avrupa'yı Ciara fırtınası vurdu

Avrupa Ciara fırtınasının etkisinde. Kıtanın batısında etkili olan fırtına nedeniyle onlarca uçak ve tren seferi iptal edildi. Hızı saatte 110 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle futbol maçları da ertelendi.

Avrupa'yı Ciara fırtınası vurdu

Avrupa Ciara fırtınasının etkisinde. Kıtanın batısında etkili olan fırtına nedeniyle onlarca uçak ve tren seferi iptal edildi. Hızı saatte 110 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle futbol maçları da ertelendi.

10 Şubat 2020 Pazartesi 09:37
Avrupa'yı Ciara fırtınası vurdu

Rüzgarın hızı 100 kilometreyi aştı, ağaçlar devrildi, uçaklar inişte zorlandı.

Ciara fırtınasının etkisindeki Avrupa'da ulaşım felç oldu.

İngiltere'de bir uçak inişe geçtiği sırada şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Uçağın iniş anı kameralara yansıdı.

British Airways uçuşu da fırtına nedeniyle Atlantik'te hız rekoru kırdı. New York'tan kalkan uçak, rüzgarın etkisiyle Londra'ya 4 saat 56 dakikada vardı. Normal şartlarda New York Londra 6 saatten fazla sürüyor. 

Fırtına nedeniyle yüzlerce uçuş ve tren seferi iptal edildi

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Saatteki hızının 130 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle İngiltere, Belçika, Hollanda ve Almanya'da birçok uçuş, feribot ve tren seferi iptal edildi.

İngiltere'de 149 noktada sel alarmı verildi

İngiltere'de 149 noktada sel alarmı verildi. Yetkililer, sel ve ağaçların devrilmesi riski nedeniyle halka evlerinden çıkmama çağrısı yaptı.

Fransa'nın başkenti Paris'te şiddetli fırtına ağaçları kökünden söktü.

Fırtına Belçika ve İsviçre'de de hayatı olumsuz etkiliyor. 

Futbol karşılaşmaları iptal edildi

Ciara fırtınası futbolu da etkiledi. İngiltere, Almanya, Belçika ve Hollanda'da futbol karşılaşmaları fırtına nedeniyle iptal oldu. 

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Anahtar Kelimeler:
Ciara Fırtınası
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