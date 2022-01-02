banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Sahte dolarlara dikkat!
Sahte dolarlara dikkat!
Propaganda süreci devam ediyor
Salgının gölgesinde propaganda
Şimdi de gözlerde virüs salgını!
Şimdi de gözlerde virüs salgını!
banner404

Avrupa, yeni yıla rekor sıcaklıklarla girdi

Fransa'da ve İspanya'da yılın son haftasında, 1947'den bu yana kaydedilen en yüksek sıcaklıklar görülürken, İngiltere ise tarihinin en sıcak 31 Aralık'ını yaşadı.

02 Ocak 2022 Pazar 08:30
Avrupa, yeni yıla rekor sıcaklıklarla girdi

İklim değişikliğinin neden olduğu, afetlerin damga vurduğu 2021'in son günlerinde sıcaklık rekorları kırıldı. Birçok Avrupa ülkesinde normalin üzerinde sıcaklıklar kaydedildi.

İspanya ve Fransa'da yılın son haftasında 1947'den bu yana görülen en yüksek sıcaklıklar kaydedildi.

İspanya'nın Bilbao kentinde termometreler 24 santigrat dereceyi gösterirken, başkent Madrid ise 23 santigrat dereceyi gördü.

banner341

"Alpler'de çığ olabilir" uyarısı

Fransa'da yılın son haftasında sıcaklık normalin ortalama 5 santigrat derece üzerinde seyretti. Son haftanın en yüksek sıcaklığı 21 santigrat derece ile Marsilya ve Nimes kentlerinde görüldü.

Yetkililer Alpler'de sıcaklık nedeniyle oluşabilecek çığ olaylarına karşı uyardı.

İngiltere ise tarihinde kaydedilmiş en sıcak 31 Aralık gününü yaşadı. Lincolnshire'da yılın son gününde 15,3 santigrat derece sıcaklık kayıtlara geçti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin’de 5,5 şiddetinde deprem meydana geldi
Çin’de 5,5 şiddetinde deprem meydana geldi
AB bunu tartışıyor: Euro’nun üzerine Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in fotoğrafını koyalım
AB bunu tartışıyor: Euro’nun üzerine Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in fotoğrafını koyalım
İslam düşmanlığı sosyal medyada arttı
İslam düşmanlığı sosyal medyada arttı
Japonya'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Japonya'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
ABD'de üniversiteler uzaktan eğitime dönüyor
ABD'de üniversiteler uzaktan eğitime dönüyor
BAE aşısız vatandaşlarının yurt dışına çıkmasını yasaklıyor
BAE aşısız vatandaşlarının yurt dışına çıkmasını yasaklıyor
AB nükleer ve gazı yeşil yatırım olarak tanımlayacak
AB nükleer ve gazı yeşil yatırım olarak tanımlayacak
İngiltere'de 'Brexit' anketi: Yeniden referandum istiyorlar
İngiltere'de 'Brexit' anketi: Yeniden referandum istiyorlar
UNICEF'ten açıklama
UNICEF'ten açıklama
AB Dönem Başkanlığı Slovenya'dan Fransa'ya geçti
AB Dönem Başkanlığı Slovenya'dan Fransa'ya geçti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim