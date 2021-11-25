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Avrupa'ya "Delta" uyarısı: Aralık ve Ocak'ta artacak

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Avrupa'da aralık ve ocakta koronavirüsün Delta varyantından kaynaklı hastalık yükünün artacağını belirterek, takviye dozların yapılmasını tavsiye etti.

25 Kasım 2021 Perşembe 09:29
Avrupa'ya "Delta" uyarısı: Aralık ve Ocak'ta artacak

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Direktörü Andrea Ammon yaptığı açıklamada, Avrupa'da Delta varyantından kaynaklanan potansiyel hastalık yükünün gelecek iki ay çok yüksek olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Ammon, mevcut enfeksiyonların çoğunun kaynağı olan söz konusu varyantın yayılmasını önlemek için "şimdi" önlem alınması ve aşılamamanın hızla sürmesi gerektiğini vurguladı.

"3'üncü doz aşılar yayılımı, hastaneye yatışları ve ölümleri önleyecek"

Halen bazı ülkelerde ya da bazı yaş gruplarında istenen oranda aşılama yapılmadığını belirten Ammon, bu boşluğun virüsün yayılmasına neden olduğunu ifade etti.

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Takviye dozların önemine değinen Ammon, 3. doz aşıların, yayılımı, hastaneye yatışları ve ölümleri önemli ölçüde önleyeceğini dile getirdi.

18 yaş üstü herkese takviye doz uyarısı

ECDC, takviye dozların 40 yaş üstü grup öncelikli olmak üzere 18 yaş üstü herkese uygulanmasını tavsiye etti.

Dünya Sağlık Örgütü de dünkü açıklamasında Avrupa'da Mart 2022 itibarıyla 700 bin kişinin daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedeceği uyarısında bulunmuştu.

Avrupa ülkeleri arasında aşılama oranları açısından büyük farklılık bulunuyor. Bulgaristan'da bu oran yüzde 24 civarındayken Portekiz'de yaklaşık yüzde 87 dolayında seyrediyor.

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