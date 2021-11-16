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Avrupa ve Asya'da 'kuş gribi salgını' alarmı

Avrupa ve Asya'da Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne (OIE) rapor edilen kuş gribi salgını raporları artıyor. Güney Kore'de 770 bin kümes hayvanı bulunan çiftlikteki tüm hayvanlar itlaf edildi. Avrupa da tedbirleri artırmaya başladı.

16 Kasım 2021 Salı 08:30
Avrupa ve Asya'da 'kuş gribi salgını' alarmı

Yaygın olarak kuş gribi olarak adlandırılan virüsün yayılması, önceki salgınlarda 10 milyonlarca kuşun itlaf edilmesine yol açtı.

Kümes hayvancılığı endüstrisini alarma geçiren ve sıklıkla ticaret kısıtlamalarına yol açan salgınlar, insanlara bulaşabildiği için epidemiyologların da ilgisini çekiyor.

770 bin kümes hayvanı itlaf edildi

Çin, bu yıl şu ana kadar H5N6 kuş gribi alt tipiyle 2020'de 21 insan enfeksiyonu bildirdi.

OIE, Güney Koreli yetkililerin raporu doğrultusunda, Chungcheongbuk-do bölgesinde bulunan yaklaşık 770 bin kümes hayvanı bulunan bir çiftilikte virüs tespit edildiğini duyurdu.

Hayvanların tamamı itlaf edildi.

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OIE, Japonya tarım bakanlığının geçen hafta yaptığı bir açıklamayı doğrulayarak, Japonya'nın kuzeydoğusundaki bir kümes hayvanı çiftliğinde 2021 kış sezonunun ilk salgınının bildirdiğini söyledi. Bu salgındaki serotip H5N8 idi.

Avrupa da alarmda

OIE, Avrupa'da Norveç'in Rogaland bölgesinde 7 bin kuştan oluşan bir sürüde H5N1 kuş gribi salgını bildirildiğini söyledi.

Belçika hükümeti, Antwerp yakınlarındaki bir yabani kazda yüksek derecede patojenik bir kuş gribi çeşidi tespit edildikten sonra, kümes hayvanlarının içeride tutulmasını emretti.

Hollanda ekim ayında, Fransa ise bu ayın başında benzer kararları harekete geçirdi.

Salgınlar genellikle sonbaharda ortaya çıkıyor ve göçmen kuşlarla yayılıyor.

Kuş gribi, kanatlı ürünlerinin yenmesi yoluyla bulaşmıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kuş Gribi
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