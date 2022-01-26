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Avrupa, uzayda çıkarlarını korumak istiyor

AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, uzayın, artık büyük güçlerin rekabet ettiği stratejik bir alan halini aldığını belirterek, "Naif olamayız. Avrupa, uzaydaki çıkarlarını savunmalıdır." dedi.

26 Ocak 2022 Çarşamba 10:15
Avrupa, uzayda çıkarlarını korumak istiyor

AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Brüksel'de düzenlenen 14. Avrupa Uzay Konferansı'nda konuştu.
Avrupa'nın uzayda da bir güç olduğunu belirten Breton, Avrupa'nın bu alanda ağırlığını koyacak uzmanlığa, kapasiteye ve varlıklara sahip olduğunu ifade etti.
Breton, uzay sektörünün günümüzde büyük bir dönüşüm geçirdiğini, uzay konusunda "rehavete kapılacak" zaman kalmadığını vurguladı.
Özel işletmelerin uzayla ilgili iş modelini değiştirdiğini ifade eden Breton, "Bu, Avrupa için önemli bir fırsat ortaya koyuyor. Bu potansiyeli ortaya çıkarmamız gerekiyor." dedi.
Breton, Rusya'nın yakın zamanda uzayda balistik füze denemesinin bu alandaki çekişmeleri artırdığına dikkati çekerek, "Uzay, artık büyük güçlerin rekabet ettiği stratejik bir alan halini aldı. Naif olamayız. Avrupa, uzaydaki çıkarlarını savunmalıdır." diye konuştu.
Uzayın güvenlik açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Breton, mevcut ve gelecekti uzay altyapılarında savunma boyutunun geliştirilmesinin önemine işaret etti.


"2024 YILINDA YENİ NESİL UYDULARI UZAYA GÖNDERMEYİ PLANLIYORUZ"
Thierry Breton, tasarımsal olarak çift kullanımlı, savunma ihtiyaçlarını en baştan entegre eden yeni altyapılar geliştirilmesi, kuantum, yapay zeka ve çip gibi uzay için kritik sektörlerde teknolojik bağımlılıkların azaltılması gerektiğini söyledi.

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Galileo'nun iyi bir uydu konumlandırma sistemi olduğunu ancak rakiplerinin hızla ilerlediğini anlatan Breton, 2024 yılında yeni nesil uyduları uzaya göndermeyi planladıklarını söyledi.
Breton, Copernicus'un da en iyi yeryüzü inceleme sistemi konumunda olduğunu ancak özel aktörlerin artan ölçüde rekabetiyle karşılaştığını belirtti.


"1 MİLYAR AVROLUK YENİ BİR AVRUPA UZAY FONU BAŞLATACAĞIZ"
Avrupa'nın Ariane ve Vega gibi uzay fırlatma araçlarında da uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve yatırımı olduğunu anımsatan Breton, bu alanda da güçlü rekabet bulunduğunu, artık yeni bir Avrupa fırlatma stratejisi geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Breton, "Avrupa'nın, kendisini uzay tabanlı bir bağlantı altyapısı ile donatması gerektiğini düşünüyorum." dedi.
Bu alandaki düzenleme teklifini yakın zamanda sunacağını bildiren Breton, ayrıca startupları ve uzay inovasyonunu desteklemek için 1 milyar avroluk yeni bir Avrupa Uzay Fonu başlatacaklarını söyledi.

 

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Son Güncelleme: 26.01.2022 10:47
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