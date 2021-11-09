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Avrupa ülkelerinin sınırlarında göçmen krizi derinleşiyor

Birçok Avrupa ülkesi, göçmenleri engellemek için sert tedbirler alıyor. Sınırlara askerler yığılıyor, tel örgüler çekiliyor. Bazı ülkeler ise göçmenlere karşı "gölge ordular" görevlendiriyor. İşte Avrupa'daki göçmen krizinde son durum...

09 Kasım 2021 Salı 08:54
Avrupa ülkelerinin sınırlarında göçmen krizi derinleşiyor

Sınırlarda sert tedbirler alan Avrupalı siyasiler, hukuki sorumluluklarını yok sayıyor.

Sınırlarda adeta "karanlık gelişmeler" yaşanıyor.

Hırvatistan'da "gölge ordu"

Bir grup Avrupalı gazeteci yakın zamanda, Hırvatistan'ın göçmenlere yönelik "gölge ordu"sunu ortaya çıkardı.

Gizli kaydedilen, yüzü maskeli kişilerin göçmenlere uyguladığı şiddet görüntüleri paylaşıldı.

Polonya'da direkt sınır dışı

Polonya'da ise hükümet, ülkeye yasa dışı girenlere yönelik tartışmalı bir acil durum yasasını meclisten geçirdi.

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Yasaya göre bu kişiler sığınma başvuruları dahi incelenmeden sınır dışı edilebiliyor.

Son 2 ayda, soğuk hava ve yetersiz beslenme nedeniyle Belarus-Polonya sınırı arasında sıkışan 15 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

İngiltere'de soruşturmalara engel

İngiltere yeni bir yasal düzenlemeyle sınır görevlilerine dokunulmazlık getirmeye hazırlanıyor.

Buna göre, göçmen botlarını iten ve ölüme terk eden görevlilere soruşturma açılamayacak.

Göç dalgası derinleşebilir

Avrupa sınırlarında bu gelişmeler yaşanırken uzmanlar, iklim değişikliğinin yaşanan göç dalgasını derinleştireceğini söylüyor.

Dünya Bankası, 2050 yılına kadar 216 milyon kişinin kuraklık ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi nedenlerden mülteci olacağını öngörüyor.

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