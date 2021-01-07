Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tsunami Kıb-Tek’i vurur mu!
Tsunami Kıb-Tek’i vurur mu!
Kansız bir çözüm lazım
Kansız bir çözüm lazım
Hangi CTP!
Hangi CTP!
Çoğu hastanın elinde belge yok!
Çoğu hastanın elinde belge yok!
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 18 yeni vaka
Kapat

Avrupa ülkelerinden ABD'deki olaylara tepki

Amerika Birleşik Devletlerinde protestocuların polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi Avrupa ülkelerinde tepkilere yol açtı.

07 Ocak 2021 Perşembe 09:40
Avrupa ülkelerinden ABD'deki olaylara tepki
banner337
banner351

İtalya, Avusturya, İsveç, Litvanya, Danimarka, Yunanistan ve İspanya'nın aralarında bulunduğu Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, ABD'nin başkenti Washington'da ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle çıkan olaylara tepki gösterdi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Washington'da yaşananları büyük bir endişeyle takip ediyorum. Şiddet, demokratik hak ve özgürlüklerin kullanılmasıyla bağdaşmaz. ABD kurumlarının gücüne ve sağlamlığına güveniyorum." dedi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yaşananların ABD halkının özgürlüklerine saldırı olduğunu belirterek, "Bir an önce düzenli, barışçıl, görev devir tesliminin olması ümidiyle her türlü şiddeti güçlü şekilde kınıyoruz." yorumunu yaptı.

Avusturya

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da Twitter hesabından, Washington'dan gelen görüntülerin şok edici olduğuna işaret ederek, "Bu, demokrasiye yönelik kabul edilemez bir saldırıdır. Barışçıl ve düzenli bir şekilde gücün devredilmesi sağlanmalıdır." paylaşımında bulundu.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ise Washington'daki Kongre binasının ABD demokrasisinin sembolü olduğuna dikkati çekerek, bu sembole şiddet, nefret ve kaosla saygısızlık yapılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Litvanya

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda da yönetimin el değiştirmesinin olgun demokrasilerin en önemli göstergelerinden biri olduğunu dile getirerek, "Hukukun üstünlüğü, sokak kanunları değildir. Müttefik ülkede demokratik değerlerin üstünlüğüne olan inancımız tamdır." görüşünü paylaştı.

banner341
İsveç

İsveç Başbakanı Stefan Löfven ise "Washington'daki olayları büyük endişeyle takip ediyorum. Şu anda gördüğümüz şey, demokrasiye bir saldırıdır. Başkan Trump ve birçok Kongre üyesinin olanlardan büyük sorumluluğu var. Başkanlık seçimleri sonrası demokratik sürece saygı duyulmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri güçlü bir demokrasiye sahiptir. Umarım barışçıl bir düzen yeniden tesis edilir." değerlendirmesinde bulundu.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de Washington'daki miting sonrası gelişmelerden dolayı derin endişe duyduklarını ifade ederek, "Demokrasiye yönelik bir saldırıya tanık oluyoruz. Demokratik sürece saygı gösterilmeli ve düzen barışçıl bir şekilde yeniden tesis edilmelidir. ABD demokrasisi güçlüdür. Başkan Trump, demokratik sürece destek verme sorumluluğuna sahiptir." yorumunu yaptı.

Danimarka

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Ekstremizm, şiddet, kutuplaşma ve kaos asla doğru bir yol değil. Washington'da yaşananlar korkunç. Demokrasinin yeniden işe yaraması dileğiyle." dedi.

Yunanistan

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Washington'da meydana gelen şiddet ve korkunç olaylardan son derece rahatsızız. Amerikan demokrasisi, dirençlidir, güçlüdür ve bu krizin üstesinden gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Twitter'dan yazdığı iletisinde, "Demokrasi barışçıl güç aktarımına dayanır: Kim kaybederse yenilgiyi kabul etmek zorundadır. Halkın iradesini yerine getirmek için senatörlere ve temsilcilerine tam güven. Başkan seçilen Joe Biden'e tam güven." görüşünü paylaştı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Avrupa ülkelerinden ABDdeki Olaylara Tepki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de karantina aşamalı olarak kaldırılacak
İngiltere'de karantina aşamalı olarak kaldırılacak
İngiliz süpermarket zincirlerinden "stok yapmayın" uyarısı
İngiliz süpermarket zincirlerinden "stok yapmayın" uyarısı
Amerika fena karıştı!
Amerika fena karıştı!
Kovid-19 salgınında son durum
Kovid-19 salgınında son durum
Aşıda tek doz tartışması
Aşıda tek doz tartışması
Malezya'daki sel baskınları nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 22 bine çıktı
Malezya'daki sel baskınları nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 22 bine çıktı
Suudi Arabistan günlük petrol üretiminde 1 milyon varillik ek kesinti uygulayacak
Suudi Arabistan günlük petrol üretiminde 1 milyon varillik ek kesinti uygulayacak
AB liderleri aşı dağıtımını görüşecek
AB liderleri aşı dağıtımını görüşecek
Kovid-19'un kökenini araştıracak bilim heyetinin Çin'e girişine izin verilmedi!
Kovid-19'un kökenini araştıracak bilim heyetinin Çin'e girişine izin verilmedi!
Hindistan’da kuş gribi alarmı
Hindistan’da kuş gribi alarmı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim