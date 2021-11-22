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Avrupa ülkelerinde vakalar arttı, tedbirler sıkılaştırıldı

Koronavirüs vakalarının artması Avrupa ülkelerini önlemleri sıkılaştırmaya zorluyor. Avusturya'da 20 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken Yunanistan'da da aşısızlar kapalı alanlara giremeyecek.

22 Kasım 2021 Pazartesi 07:58
Avrupa ülkelerinde vakalar arttı, tedbirler sıkılaştırıldı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 257 milyon 807 bini aştı. 5 milyon 167 binden fazla kişi de salgında hayatını kaybetti.

Vaka artışları ve can kayıplarının artması birçok ülkeyi de yeniden tedbir almak zorunda bıraktı.

Çekya'da günlük vaka rekor kırdı

Çekya’da bir günde yaklaşık 23 bin yeni vaka kaydedildi.

Salgının başından bu yana en yüksek günlük vakanın görüldüğü ülkede, restoran, eğlence merkezleri, toplu etkinliklere giriş ve hizmet sektöründe aşı kartı zorunluluğu başlıyor.

Avusturya'da sokağa çıkma kısıtlaması

Salgındaki vaka artışı nedeniyle Avusturya bugünden itibaren tekrar kapanıyor.

20 gün boyunca ülkede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yunanistan'da aşısızlara kısıtlamalar getirildi

Yunanistan’da da bugünden itibaren aşı olmamış kişilere yönelik kısıtlamalar genişletiliyor.

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Aşı olmayan yetişkinler artık lokanta, kafelerin yanı sıra müze, sinema, tiyatro, spor salonları gibi kapalı alanlara giremeyecek.

İş yerleri ve toplu taşımada yoğunluğun azaltılması için, kamu ve özel sektörde değişken vardiya uygulamasına gidilecek.

Yeni önlemler 6 Aralık’a kadar geçerli olacak.

Belçika'da koronavirüs protestoları: 4 yaralı, 44 gözaltı

Belçika’da vaka artışı üzerine tedbirlerin sıkılaştırılması protesto edildi.

Brüksel’de önlemlere tepki gösteren yaklaşık 35 bin kişiye polis müdahale etti.

Çıkan olaylarda 3’ü polis 4 kişi yaralandı. 44 kişi gözaltına alındı.

Fransa'nın denizaşırı topraklarından Guadeloupe Adası'nda ise sokağa çıkma yasağına rağmen kısıtlamalar protesto edildi. 38 kişi gözaltına alındı.

İsrail'de 5-11 yaş arası aşılanacak

İsrail'de 5-11 yaş grubu çocuklar salı gününden itibaren aşılanacak.

Çocuklara BioNTech/Pfizer aşısının normal dozunun üçte biri uygulanacak.

Hong Kong'da ise 3-17 yaş arası çocuklara Sinovac aşısının uygulanmasına izin verildi.

BioNTech şirketinin kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüs aşısının önümüzdeki dönemde, grip aşısında olduğu gibi yılda bir kez yapılmasının yeterli olabileceğini açıkladı.  

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