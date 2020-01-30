banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119850
ALTIN
304.099
DOLAR
5.9795
STERLİN
7.8329
EURO
6.5951
Perde kapanırken Özersay
BAŞYAZI
Mağusa Hastanesi’nin Neşteri
Dr.İlker İpekdal
Arıklı Yanlış Noktada
Derviş Gezer
Serdar Denktaş uyandı!
Çiğdem Dürüst
Flaş Haber
Kalbine yenildi
Kapat

Avrupa ülkeleri Vuhan'daki vatandaşlarını tahliyeye başlıyor

İspanya, İtalya, Portekiz, İngiltere, Fransa, Hırvatistan, Macaristan gibi birçok Avrupa ülkesi, yeni tip koronovirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'in Vuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti.

Avrupa ülkeleri Vuhan'daki vatandaşlarını tahliyeye başlıyor

İspanya, İtalya, Portekiz, İngiltere, Fransa, Hırvatistan, Macaristan gibi birçok Avrupa ülkesi, yeni tip koronovirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'in Vuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti.

30 Ocak 2020 Perşembe 15:47
Avrupa ülkeleri Vuhan'daki vatandaşlarını tahliyeye başlıyor

İspanya, İtalya, Portekiz, İngiltere, Fransa, Hırvatistan, Macaristan gibi birçok Avrupa ülkesi, yeni tip koronovirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'in Vuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti.
Salgın dolayısıyla Vuhan'ı terk etmek isteyen vatandaşları için girişim başlatan Avrupa ülkeleri, kalabalık gruplar için kendi uçağını gönderirken, 4, 10, 25 gibi küçük gruplar halinde yapılacak tahliyelerde grupların birlikte seyahat etmeleri için iş birliği yapıyor.
Vuhan'daki Avrupa vatandaşları tahliye etmek için Avrupa Birliği (AB)  tarafından Hi Fly adlı Portekiz şirketinden kiralanan Airbus 380 tipi uçağın Portekiz'in Beja askeri havaalanından kalktığı bildirildi.
Konuya ilişkin Portekiz basınına açıklama yapan uçağın pilotu Antonios Efthymiou, ilk olarak Paris'ten sağlık ekipleri ve doktorları alacaklarını daha sonra Vuhan'a hareket edeceklerini söyledi.
Uçağın Vuhan'dan farklı milletlerden 350 kişiyi alacağı, bunlardan 14'ünün Portekizli olduğu bilgisi paylaşıldı.
Şimdiye kadar 5 koronavirüs vakasının görüldüğü Fransa da cuma gününe kadar 250 vatandaşını tahliye edileceği açıklandı.
Vuhan'daki 22 vatandaşının gece yarısı tahliye edileceğini açıklayan İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa da Madrid'e getirilen İspanyolların, tedbir amacıyla bir askeri hastanede 14 gün süreyle gözetim altında tutulacağını bildirildi.
İspanyolların İngiltere aktarmalı olarak Madrid'e gelecekleri ve uçakta benzer şekilde tahliye edilen başka Avrupalı yolcuların da olacağı kaydedildi. 

banner317
Yeni tip koronavirüse karşı kriz masası oluşturan İtalyan hükümeti de Çin makamlarından gerekli izinlerin alınmasıyla Vuhan'a özel bir uçak göndererek, 60 kişiyi tahliye edeceğini açıkladı.
Benzer şekilde Macaristan da Fransa'nın iş birliğinde 7 vatandaşını, Hırvatistan da diğer ülkelerle koordineli bir şekilde 4 vatandaşını Vuhan'dan getireceğini duyurdu. 
Avusturya da Almanya ve Fransa tarafından organize edilecek özel uçuşla Vuhan'daki 7 vatandaşını getireceğini açıkladı.
AB ülkeleri, Vuhan'dan gelecekleri olası bir koronavirüs salgınına karşı sağlık protokolü gereği 14 gün gözetim altında tutacak.
KORONAVİRÜS SALGINI
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son olarak koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybının 170 olduğunu açıklamış, virüsten etkilenenlerin sayısını ise 7 bin 711 olarak vermişti. Virüsten dolayı müşahade altına alınanların sayısının da 81 bin 947'ye çıktığı belirtilmişti. 
Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı. 
 

Son Güncelleme: 30.01.2020 19:51
Anahtar Kelimeler:
KoronovirüsÇinVuhan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya'da Koronavirüs Şüphesi Taşıyan Yolcuda Virüse Rastlanmadı
İtalya'da Koronavirüs Şüphesi Taşıyan Yolcuda Virüse Rastlanmadı
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan Ap'deki Yunan Milletvekilinin Türkiye Karşıtı Provokasyonuna Kınama
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan Ap'deki Yunan Milletvekilinin Türkiye Karşıtı Provokasyonuna Kınama
Pompeo, Çin Komünist Partisini
Pompeo, Çin Komünist Partisini "asıl Tehdit" Olarak Niteledi
Ab Konseyi, İngiltere'nin Ab Üyeliğini Sonlandıracak Brexit Anlaşmasını Onayladı
Ab Konseyi, İngiltere'nin Ab Üyeliğini Sonlandıracak Brexit Anlaşmasını Onayladı
Aihm, Fransa'yı Hapishane Koşulları Nedeniyle Mahkum Etti
Aihm, Fransa'yı Hapishane Koşulları Nedeniyle Mahkum Etti
Nijerya'da lassa virüsü salgını: 41 ölü
Nijerya'da lassa virüsü salgını: 41 ölü
İtalya'daki Gemide Corona Virüsü Şüphesi…
İtalya'daki Gemide Corona Virüsü Şüphesi…
Ap, Türkiye Karşıtı Provokasyon Yapan Milletvekilini Şimdilik
Ap, Türkiye Karşıtı Provokasyon Yapan Milletvekilini Şimdilik "uyarmakla" Yetindi
Hamas Arap Ve İslam Ülkeleri Liderlerini Trump'ın Sözde Barış Planını Reddetmeye Çağırdı
Hamas Arap Ve İslam Ülkeleri Liderlerini Trump'ın Sözde Barış Planını Reddetmeye Çağırdı
AP'den mobil cihazlara tek tip şarj çağrısı
AP'den mobil cihazlara tek tip şarj çağrısı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim