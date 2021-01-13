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Avrupa ülkeleri salgına karşı tedbirleri artırıyor

Avrupa genelinde vaka sayısı 26 milyon 380 bini, can kaybı 600 bini geçti. Koronavirüsün daha hızlı yayılan mutasyonlu türü Almanya'da da görüldü. Pek çok ülke, salgınla mücadele yeni tedbirler alıyor.

13 Ocak 2021 Çarşamba 08:55
Avrupa ülkeleri salgına karşı tedbirleri artırıyor
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Almanya'da vaka sayısı 2 milyona yaklaştı. Başbakan Angela Merkel, tam kapanma önlemlerinin Nisan'a kadar yürürlükte kalması gerektiğini söyledi. "On kat daha fazla vaka ile karşı karşıya kalabiliriz" uyarısı yaptı.

Virüsün Güney Afrika kökenli mutasyona uğramış hali Almanya'ya da sıçradı.
Ülkede ilk kez Baden Württemberg eyaletinde 6 kişide mutasyona uğramış yeni virüs tespit edildi.

Hollanda

Vaka sayısının 880 bini aştığı Hollanda'da Başbakanı Mark Rutte, tedbirlere rağmen vaka sayılarının istenilen hızda düşmediğine dikkat çekti. Sıkılaştırılmış tedbirlerinin 3 hafta daha uzatıldığını açıkladı. Rutte, acil bir durum olmadığı sürece, gelecek 6 hafta boyunca ülke dışına seyahat edilmemesi istedi.

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Polonya

Bir günde 5 bin 500'den fazla vakanın kaydedildiği Polonya'da da koronavirüs tedbirleri 31 Ocak'a kadar uzatıldı.

Portekiz

Portekiz'de salgına bağlı en yüksek günlük ölüm sayıları kaydedildi. Bir günde 155 kişi hayatını kaybetti. Salgınla mücadelede hükümet, ek tedbirler almaya hazırlanıyor. 

İtalya

İtalya'da ise turizm sektörü çalışanları, salgın tedbirlerini ve hükümeti protesto etti. Çalışanlar, salgın sürecinde ihmal edildiklerini, kendilerine yardım gelmediğini savundu.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa ülkeleriSalgın Tedbirleri
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