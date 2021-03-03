Avrupa ülkeleri aşı tedariki sorununa çare arıyor

Avrupa Birliği içinde yeni tip koronavirüs aşılarının dağıtım ve tedarikine ilişkin yaşanan sorunlar ülkeleri yeni çareler aramaya itiyor.

Avrupa İlaç Ajansı'nın onaylamasa da Çekya ve Slovakya Rus aşısına yöneldi, Avusturya ise İsrail'le aşı konusunda iş birliği yapacağını açıkladı.

Slovakya Başbakanı Igor Matovic, Rusya’dan 2 milyon doz Sputnik V aşısı tedarik edileceğini belirterek, bununla Slovakya'da aşılama hızını yüzde 40'a artırma imkanı doğacağını ifade etti.

Başbakan Matovic, Rus tedarikçilerin nisanda bir milyon doz göndereceklerini, diğer bir milyonun ise mayıs-haziran aylarında ülkeye ulaşacağını ümit ettiğini söyledi.

Aşı yaptıracak kişilerden, Rus aşısının Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmadığının farkında olduklarını teyit eden bir yazılı beyanda bulunmaları talep edilecek.

Çekya da Rusya'ya yöneldi

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in aşı tedariki hususunda hükümete söz verdiğini ileri sürdü.

Zeman, aşılama için EMA’nın onayına ihtiyaç olmadığını, Çek Ulusal İlaç Kurumunun onayının yeterli olacağını kaydetti.

"İsrail'le aşı iş birliği"

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aşı ve ilaç araştırmaları ve üretimi üzerine yakın iş birliği konularını görüşmek üzere 4 Mart'ta İsrail'e bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Başbakan Kurz, ziyarette kendisine Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in de eşlik edeceğini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak iş birliği alanında anlaşma sağlamayı hedeflendiğini aktardı.