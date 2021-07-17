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Avrupa, sele teslim oldu!

Avrupa, son günlerde sel felaketiyle boğuşuyor. Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İsviçre'yi de vuran sel felaketinde 133'ü Almanya'da olmak üzere 153 kişi hayatını kaybettiği kaydedilirken, yaralı sayısının 618'e ualştığı aktarıldı. Yüzlerce kişinin halen kayıp olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 22:07
Avrupa, sele teslim oldu!

Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey- Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı zaman geçtikçe artıyor. Yetkililer binden fazla vatandaşın kayıp olduğunu söylerken, yaşamını yitirenlerin sayısının ise 133'e yükseldiğini açıkladı.

KOMŞU ÜLKELER DE ETKİLENDİ

Almanya'nın yanı sıra Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İsviçre de felaketten etkilendi. Bu bölgelerde hayatını kaybedenlerle birlikte toplam vefat sayısı 153 oldu.

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ORDU DA DEVREYE GİRDİ

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in sel felaketi nedeniyle "askeri acil durum" alarmı uygulamasına geçilmesine karar verdiği bildirildi. Sel bölgesinde yardım için yaklaşık 850 askerin bulunduğu, bu sayının artırılacağı kaydedildi.

RİSK DEVAM EDİYOR

Ülkenin birçok bölgesinde sel ve su baskınları sebebiyle evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin risk altında bulunduğu belirtildi.

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