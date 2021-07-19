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Avrupa sel felaketini tartışıyor: Uyarı insanlara ulaşamadı

Uzmanlar Batı Avrupa’yı silip süpüren selin yıkıcılığının, iklim değişikliği ve alt yapı sistemlerinin yanı sıra, uyarı sistemindeki iletişim kopukluğundan kaynaklandığını belirtiyor. Sel öncesi uyarı yapılsa da ya duyulmadı ya da dikkate alınmadı.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 08:50
Avrupa sel felaketini tartışıyor: Uyarı insanlara ulaşamadı

Batı Avrupa’yı vuran sel felaketi Almanya ve Belçika'da düzinelerce ölüme yol açarken felaketin nedenleri tartışılmaya başlandı.

Gelişmiş Avrupa ülkelerini sular altında bırakan sel, batı Avrupa'nın bazı bölgelerinde rekor düzeyde yağışın ardından geldi.

Yetkililer uyarılmıştı

Tehlikeli sellerin erken uyarılarını sağlamak için tasarlanmış bir AB programı olan Avrupa Sel Farkındalık Sistemi'ni kuran Profesör Hannah Cloke, hafta sonu Avrupa'daki yetkililere uyarılar gönderildiğini söyledi.

Profesör Cloke, bu uyarıların bazı yerlerde insanlara ulaşmadığını ve durumdan habersiz kaldıklarını vurguladı.

Cloke, 2002 yılında Avrupa'da meydana gelen ölümcül sel felaketinin ardından, böyle bir olayın tekrar yaşanmasını önlemek umuduyla uyarı sistemini kurmuştu.

Ancak son yaşanan felaket, zincirdeki kırılmaları ortaya çıkardı.

İletişim neden sağlanamadı?

İletişim kopukluğunun nedeninin Almanya'nın farklı eyaletlerdeki birçok farklı otoriteye sahip olması ve her bölgenin değişik tepki vermesi gösteriliyor.

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Alman hava durumu servisi Deutscher Wetterdienst'in bir sözcüsü, aşırı yağış konusunda bir dizi uyarı yayınladığını söyledi.

Sel riskini belirlemek ve insanları tahliye etmek veya başka önlemler almak için harekete geçmenin diğer yetkililere bağlı olduğunu söyledi.

Almanya'nın en kötü etkilenen eyaletlerinden biri olan Rheinland-Pfalz'daki Çevre Bakanlığı, büyük nehirler için sel uyarılarının yapıldığını, ancak daha küçük nehirler için bilgilerin o kadar ayrıntılı olmaması ile selin önlenemediğini söyledi.

İklim değişikliği

Batı Avrupa’yı savaş alanına çevren selin bir diğer nedeni olarak da iklim değişikliği gösteriliyor.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya'nın geleceğe çok daha iyi hazırlanması gerektiğini belirterek "Bu, iklim değişikliğinin bir sonucu" dedi.

İklim değişikliğinin neden olduğu ısınan bir atmosfer, aşırı yağış olasılığını daha da arttırıyor.

Sanayi çağı başladığından beri dünya şimdiden yaklaşık 1,2 derece ısındı ve dünyanın dört bir yanındaki hükümetler emisyonlarda kesintiler yapmadıkça sıcaklıklar yükselmeye devam edecek.

Yeni altyapı sistemleri gerekiyor

İklim değişikliği, iletişim koordinasyonunun yanı sıra yoğun yağışı kaldıramayan altyapı da en önemli sorunlardan biri.

Newcastle Üniversitesi'nde iklim değişikliğinin etkileri profesörü olan Hayley Fowler, ülkelerin bu tür olaylarla başa çıkmak için altyapı sistemlerini yeniden tasarlamaları gerektiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
SelAVRUPA SEL
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