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Avrupa sahilleri hareketleniyor

Avrupa içinde yaz sezonunda seyahatlerle ilgili hazırlıklar hız kazanırken Akdeniz'e kıyısı bulunan tatil ülkelerinde hareketlilik başladı. Yunanistan Cumartesi günü 515 plajı açma kararı aldı.

14 Mayıs 2020 Perşembe 09:48
Avrupa sahilleri hareketleniyor
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Havaların ısınması ile birlikte yaz tatili tartışmalarının doruk noktasına ulaştığı Avrupa'da, Akdeniz ülkeleri hazırlıklara başladı. Türkiye'nin turizmdeki rakibi, komşu Yunanistan plajlarını açmaya hazırlanırken Fransa ve İtalya'da da bazı plajlar açıldı.

Yunanistan'ın sıcak hava dalgasının beklendiği Cumartesi günü plajlarını açacağı bildirildi. Yunan Sivil Koruma Ajansı kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesi kapsamında ülke çapında 515 plajda şemsiyelerin 4 metre aralıklarla konulacağını ve plajlarda kilometrekare başına 40 kişiye izin verileceğini açıkladı.

Koronavirüs vaka sayısı ve salgında yaşamını yitiren hasta sayısı bakımından diğer ülkelere nazaran çok düşük sayılara sahip olan Yunanistan'da ekonomi büyük oranda turizm gelirlerine dayanıyor. Yunanistan'da Çarşamba günü itibarıyla toplam vaka sayısı 2 bin 740, ölü sayısı ise 155 olarak kaydedildi.

ATİNA İSRAİL VE AVUSTRALYA İLE DE GÖRÜŞMELER YÜRÜTÜYOR

Yunan hükümeti, AB Komisyonu'nun belli koşullarda Avrupa içinde yaz tatillerinin mümkün kılınması yönünde Çarşamba günü açıkladığı tavsiye kararını memnuniyetle karşıladı. Yunanistan AB ülkelerinin yanı sıra İsrail ve Avustralya ile de seyahat kısıtlamalarının kaldırılması için görüşmeler yürütüyor.

Alman seyahat şirketi TUİ, koşulların el vermesi durumunda İspanya ve Yunanistan'a Temmuz ayından itibaren tatil paketi satmaya başlamayı planlıyor.

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AB ülkelerinde 23 milyon kişi turizm sektöründe çalışıyor ve AB'nin toplam gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 10'unu turizm geliri oluşturuyor. Turizm özellikle Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi daha fazla borcu olan ve koronavirüsten daha fazla etkilenen güney Avrupa ülkeleri için daha büyük önem taşıyor.

İTALYA, FRANSA VE İSPANYA'DA HAZIRLIKLAR

Plajların çoğunun halen kapalı bulunduğu İtalya'da başkent Roma'nın kuzeydoğusundaki Ladispoli'de plajlar 4 Mayıs'ta yeniden açıldı. İtalya Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünyada en fazla koronavirüs vakası olan beşinci ülke konumunda.

Fransa ise Atlantik kıyısındaki bazı plajlarını bugün itibarıyla açtı. Ancak plajlarda "hareketsiz olarak durmak veya uzanmak" yasaklanırken yürüyüş yapanlara, yüzenlere, bireysel su sporları yapanlara ve balık tutanlara izin veriliyor. Ancak bazı plajlar şimdilik kapalı kalmaya devam edecek. Normandiya bölgesinde bulunan ve Paris'e 2,5 saat tren mesafesinde olduğu için popüler olan Deauville'de plajların açılmayacağı bildirildi.

Fransa'da iki aydır devam eden kısıtlamalar 11 Mayıs'tan itibaren gevşetilmeye başlanmıştı. Ülke dünyada en fazla koronavirüs vakası olan dokuzuncu ülke konumunda.

İspanya'nın ise tatilciler için sınırlarını Temmuz ayına kadar kapalı tutacağı bildiriliyor.

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Son Güncelleme: 14.05.2020 10:22
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Sahilleri
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