Avrupa Parlamentosu Guaido'yu Venezuela geçici devlet başkanı olarak tanıdı

Avrupa Parlamentosu yapılan oylamada Venezuela'da muhalif liderJuan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdı. Avrupa milletvekilleri Guaido'nun Avrupa Birliği genelinde tanınması için çağrıda bulundu. Avrupa Parlamentosu'unun kararı bağlayıcı değil.

İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Portekiz geçtiğimiz günlerde 8 gün içinde seçim yapılmazsa Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıyacaklarını duyurmuştu. Maduro ise "Avrupa Birliği bize ültamatom veremez" şeklinde konuştu. Avrupa Birliği'nin Maduro'ya verdiği süre Pazar günü dolacak.

"Gazeteciler derhal serbest bırakılmalı"

Öte yandan Bükreş'te konuşan Avrupa Birliği Dış ilişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini sebepsiz yere tutuklu bulunan gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını talep etti. Ayrıca konunun Avrupa dışişleri bakanları toplantısında ele alınacağını ifade etti.



