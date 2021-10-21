banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Belden aşağı siyaset çirkinliği!
Belden aşağı siyaset çirkinliği!
Tatar Parti Başkanları ile görüşmeleri tamamladı
Görüşmelerden sonuç çıkmadı
AB Komisyonu Türkiye'yi uyardı
AB Komisyonu Türkiye'yi uyardı
Saner görevlerinden ayrılıyor
Saner görevlerinden ayrılıyor
banner376

Avrupa Parlamentosu AB Komisyonu'na dava açacak

Avrupa Parlamentosu, hukukun üstünlüğünü ihlal eden ülkelerin AB fonlarından faydalanmaması için oluşturulan mekanizmayı çalıştırmadığı gerekçesiyle Avrupa Birliği Komisyonu'na dava açmak üzere hazırlık yapıyor.

21 Ekim 2021 Perşembe 09:00
Avrupa Parlamentosu AB Komisyonu'na dava açacak

Avrupa Parlamentosu (AP), Başkanı David Sassoli, parlamentodaki siyasi grupların başkanlarıyla yaptığı görüşmeden sonra açıklama yaptı.

"Hukukun üstünlüğünü ihlal eden AB ülkeleri AB fonlarını almamalıdır. Bunun için bir mekanizmamız var ancak AB Komisyonu bunu kullanmıyor. Bu nedenle kuralların uygulanmasının sağlanması amacıyla servislerimizden AB Komisyonuna dava açmaya hazırlanmalarını istedim."

Sassoli,"AB, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri üzerine inşa edilmiş bir topluluktur. Bu ilkeler bir üye ülkede tehdit altındaysa AB bunları korumak için harekete geçmelidir" dedi.

banner341
Parlamentonun ilgili servislerine dava açılması için hazırlık yapmaları talimatı veren Sassoli, bu amaçla yazdığı yazıda AB Komisyonunun gerekli tedbirleri alması halinde yasal sürecin geri çekilmesini istedi.

Tavsiye kararı geçen hafta alındı

AP'de Aralık 2020'de kabul edilen yasal düzenleme, hukukun üstünlüğünün tehdit altında olduğu üye ülkelerin AB bütçesinden alacağı ödemeleri AB'nin durdurmasına izin veriyor.

AP Yasal İşler Komitesi, AB fonlarından yararlanmayı Birlik hukukuna uyma şartına bağlayan düzenlemeyi uygulamaya koymaması nedeniyle Sassoli'nin AB Komisyonuna karşı yasal işlem başlatmasını öngören tavsiye kararını geçen hafta almıştı.

Sassoli, açıklamasında hukukun üstünlüğü ilkesinin hangi ülkelerde tehdit altında olduğunu belirtmedi. Ancak Sassoli'nin AP'nin ilgili servislerine gönderdiği mektubunda Polonya ve Macaristan'ın isimleri zikredildi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'de doğal gaz patlaması: 3 ölü, 30'dan fazla yaralı
Çin'de doğal gaz patlaması: 3 ölü, 30'dan fazla yaralı
Avustralya’da büyük süpermarketler çalışanlarına aşı zorunluluğu
Avustralya’da büyük süpermarketler çalışanlarına aşı zorunluluğu
Nepal'de sel ve heyelan: 77 kişi öldü
Nepal'de sel ve heyelan: 77 kişi öldü
İngiltere'de milletvekilleri tehdit altında
İngiltere'de milletvekilleri tehdit altında
DSÖ salgının 2022'de de devam edeceği uyarısında bulundu
DSÖ salgının 2022'de de devam edeceği uyarısında bulundu
Uganda'da şiddetli yağış: 1 milyon kişi etkilendi
Uganda'da şiddetli yağış: 1 milyon kişi etkilendi
California’da kuraklık: Acil durum ilan edildi
California’da kuraklık: Acil durum ilan edildi
Avustralya küresel ısınmayla mücadelede gelişmiş ülkeler arasında son sırada
Avustralya küresel ısınmayla mücadelede gelişmiş ülkeler arasında son sırada
AB liderleri bugün biraraya gelecek
AB liderleri bugün biraraya gelecek
İngiliz denetim kuruluşundan Facebook'a 50,5 milyon sterlin ceza
İngiliz denetim kuruluşundan Facebook'a 50,5 milyon sterlin ceza

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim