Avrupa Parlamentosu AB Komisyonu'na dava açacak

Avrupa Parlamentosu (AP), Başkanı David Sassoli, parlamentodaki siyasi grupların başkanlarıyla yaptığı görüşmeden sonra açıklama yaptı.

"Hukukun üstünlüğünü ihlal eden AB ülkeleri AB fonlarını almamalıdır. Bunun için bir mekanizmamız var ancak AB Komisyonu bunu kullanmıyor. Bu nedenle kuralların uygulanmasının sağlanması amacıyla servislerimizden AB Komisyonuna dava açmaya hazırlanmalarını istedim."

Sassoli,"AB, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri üzerine inşa edilmiş bir topluluktur. Bu ilkeler bir üye ülkede tehdit altındaysa AB bunları korumak için harekete geçmelidir" dedi.

Parlamentonun ilgili servislerine dava açılması için hazırlık yapmaları talimatı veren Sassoli, bu amaçla yazdığı yazıda AB Komisyonunun gerekli tedbirleri alması halinde yasal sürecin geri çekilmesini istedi.

Tavsiye kararı geçen hafta alındı

AP'de Aralık 2020'de kabul edilen yasal düzenleme, hukukun üstünlüğünün tehdit altında olduğu üye ülkelerin AB bütçesinden alacağı ödemeleri AB'nin durdurmasına izin veriyor.

AP Yasal İşler Komitesi, AB fonlarından yararlanmayı Birlik hukukuna uyma şartına bağlayan düzenlemeyi uygulamaya koymaması nedeniyle Sassoli'nin AB Komisyonuna karşı yasal işlem başlatmasını öngören tavsiye kararını geçen hafta almıştı.

Sassoli, açıklamasında hukukun üstünlüğü ilkesinin hangi ülkelerde tehdit altında olduğunu belirtmedi. Ancak Sassoli'nin AP'nin ilgili servislerine gönderdiği mektubunda Polonya ve Macaristan'ın isimleri zikredildi.