Avrupa, “Omicron sonrası“ rekor vaka artışlarına rağmen salgın önlemlerini kaldırıyor

YÜKSEK AŞILAMA ORANLARI BU DURUMA GEREKÇE GÖSTERİLİRKEN, YÜRÜRLÜKTE KALAN ÖNLEMLER, ÇOĞUNLUKLA AŞISIZLARI HEDEF ALIYOR

BAZI ÜLKELER, KOVİD-19'U KRİTİK HASTALIK KATEGORİSİNDEN ÇIKARIRKEN BAZILARI AŞI PASAPORTU UYGULAMASI, MASKE ZORUNLULUĞU VE SEYAHAT ÖNLEMLERİNİ TERK EDİYOR

Avrupa ülkelerinin büyük bölümü, Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam etse de yüksek aşılama oranları ve hafif semptomlara sahip Omicron'un baskın varyant olması nedeniyle salgın tedbirlerini gevşetiyor.

Omicron'la büyük bir sınav veren Danimarka, normal hayata dönüşte Avrupa'ya öncülük ediyor.

Danimarka hükümeti, Kovid-19'u sosyal açıdan kritik hastalık kategorisinden çıkarırken, bugün itibarıyla tüm kısıtlamaları kaldırmaya karar verdi.

Ulusal Sağlık Kurumu, Kovid-19 dolayısıyla yoğun bakımda yatanların oranında sistematik olarak düşme yaşandığını belirtti.

Danimarka Ulusal Sağlık Kurumunun açıkladığı rakamlara göre, vaka sayısı 1 milyon 713 bin 485'e yükseldi.

İNGİLTERE

İngiltere'de 27 Ocak itibarıyla enfeksiyon durumunda izolasyon hariç, tüm Kovid-19 önlemleri kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı, karara gerekçe olarak "aşılama programının büyük başarısını” gösterdi.

Buna göre, "aşı pasaportu" olarak bilinen, Kovid-19 durumunu gösteren belgelerin zorunlu kullanımı sona erdi. Ancak gece kulüpleri ve tiyatrolar gibi mekanlar, gönüllü olarak uygulamaya devam edebilecek.

Maske takma zorunluluğu da kaldırıldı ancak kalabalık ve kapalı alanlarda devam etmesi tavsiyesinde bulunuldu. Ülkede evden çalışma uygulamasına da son verildi.

İngiltere'de vaka sayısı 4 Ocak'ta 218 bini geçmesinin ardından düşüşe geçmeye başlamıştı. Şu anda günlük vakalar 100 binin altında seyretmeye devam ediyor.

FRANSA

Fransa'da Omicron varyantının etkisiyle Kovid-19 vaka sayılarında rekor kaydedildi. Ülkede 17 Ocak'ta 525 bin 527 ile Kovid-19 salgınının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Hastanelerde virüs nedeniyle tedavi altına alınanların sayısında da artış yaşanıyor.

Ancak hükümet, Kovid-19 tedbirlerini kısmen kaldırma kararı aldı. Buna göre, 2 Şubat'ta kültür ve spor etkinliklerindeki kişi sayısı sınırlandırılması, evden çalışma ve açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılacak.

Ülkede 16 Şubat'ta da gece kulüpleri yeniden açılacak, kafe ve barlarda ayakta içecek tüketilebilecek.

Hükümet, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine gerekçe olarak 24 Ocak'tan bu yana Kovid-19 aşı kartının kullanılmasını gösterdi.

Bu uygulama ile kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi belli mekanlara girişlerde ve trenle yapılan yolculuklarda sadece aşıların tamamlandığını gösteren belge istenecek ve Kovid-19 testi artık geçerli olmayacak.

Aşı kartının geçerli olabilmesi için hatırlatma dozu olarak adlandırılan üçüncü doz aşının da yaptırılması gerekecek. Aşı kartı 16 yaş ve üstündeki kişiler için uygulanacak.

İSVEÇ

Kovid-19'a yönelik "sürü bağışıklığı" yöntemini uygulayan İsveç de Kovid-19'u kritik hastalık kategorisinden çıkarmaya hazırlanıyor.

İsveç Halk Sağlığı Müdürlüğünün yayımladığı istatistiğe göre, Kovid-19 aşısı olmayanların yoğun bakımda yatma oranı azaldı, vaka sayısı 2 milyon 070 bin 456'ya yükseldi.

Buna neden olarak da Omicron varyantının diğer varyantlardan daha hafif atlatılması ve vücutta antikor üretmesi gösterildi.

NORVEÇ

Norveç Sağlık Bakanı Sağlık Bakanı Ingvild Kjerkol, bugünden itibaren Kovid-19 önlemlerinin gevşetileceğini açıklarken, büyük ölçüde normal hayata dönüleceğini söyledi.

Halk Sağlığı Enstitüsü, Haziran 2022'ye kadar herkesin Omicron varyantından enfekte olacağını, bunun da Kovid-19 salgınının sonunu getireceğini belirtti. Ülkede vaka sayısı 761 bin 61'e yükseldi.

FİNLANDİYA

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, şubatta Kovid-19'a yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılacağını açıkladı.

Ayrıca, 3 Şubat'tan itibaren Finlandiya, Schengen anlaşması bulunan bütün ülkelerden gelenlere sınır kontrollerini kaldırma kararı aldı.

Finlandiya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1942'ye, vaka sayısı 475 bin 431'e yükseldi.

HOLLANDA

Hollanda'da son bir haftada günlük vaka sayısı ortalama 68 bin 342'ye ulaşırken, dün vaka sayısı salgının başlangıcından bu yana ilk defa 100 bini geçerek rekor kırdı.

Hükümet, vaka sayılarındaki artışa rağmen hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısının artmaması sebebiyle yaklaşık 2,5 ay yürürlükte kalan kapanma tedbirlerine 25 Ocak'ta son verdi.

Başbakan Mark Rutte bu süre zarfında vaka sayılarındaki artışın sürmesini öngördüklerini açıklarken, 3 hafta sonra durum değerlendirmesi yapacaklarını bildirdi.

Rutte, alınan gevşetme kararına göre, 6 hafta sonunda kapanma döneminin tamamen son bulmasının öngörüldüğünü belirtti.

AVUSTURYA

Aşı zorunluluğunu içeren yasa tasarısının mecliste kabul edildiği Avusturya'da, salgının başladığı Mart 2020'den itibaren en yüksek günlük vaka sayılarının kayıtlara geçmesine rağmen hükümet, bu aydan itibaren kademeli olarak katı Kovid-19 önlemlerini hafifletme kararı aldı.

Buna göre, Kasım 2021'de aşısızlara yönelik yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. 5 Şubat'tan itibaren yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kapanış saatleri 22.00'den 24.00'e uzatıldı.

Ayrıca 12 Şubat'tan itibaren geçerli olmak koşuluyla, alışveriş yerleri ve mağazalarda aşı ve hastalığı geçirmiş olma zorunluluğu aranmayacak. 19 Şubat sonrasında ise aşısızlar, negatif sonuçlu PCR testle restoran ve otellere girebilecek.

Bu arada, 3 doz aşı yaptırmış kişiler ek koşul aranmadan Avusturya'ya girebilecek.

İSPANYA

İspanya'da Omicron varyantının etkisiyle günlük yeni vaka ve ölüm sayılarının en üst seviyelerde olmasına ve yoğun bakım ünitelerindeki Kovid-19 hasta sayısının artmasına rağmen ülkenin farklı bölgelerinde uygulanan kısıtlamalar kaldırılıyor.

Ülkedeki 17 özerk yönetimden 13'ünde Aralık 2021 ortasından bu yana uygulamaya sokulan kısıtlamalar kademeli olarak gevşetildi.

Disko, bar gibi kapalı alanlarda Kovid-19 aşı sertifikası gösterme zorunluluğu, gece yarısı 03.00-06.00 saatleri arasında toplanma yasağı veya restoran, bar, sinema, tiyatro da kapasitelerin düşürülmesi uygulamaları kaldırıldı.

Merkezi hükümetin aldığı ülke genelinde açık alanda maske takma zorunluluğu ise halen devam ediyor.

İTALYA

Kovid-19’un Omicron varyantının hızla artması ve yılbaşı dönemi sebebiyle seyahat önlemlerini sıkılaştıran İtalya, bu tedbirleri gevşetmeye hazırlanıyor.

11 Ocak’ta 220 bin 532 günlük vaka sayısı ile salgında en yüksek günlük vaka sayısına ulaşan İtalya’da o tarihten bu yana vaka artışında ciddi yavaşlama gözlemleniyor.

Bu sebeple İtalya Sağlık Bakanlığı, 1 Şubat'tan itibaren AB ülkelerinden gelecek kişiler, Kovid-19 aşısı yaptırmış olmayı ya da kısa süre önce Kovid-19'dan iyileşmiş olmayı veya son 48 saat içinde negatif sonuçlu test ibrazını belgelendiren "Yeşil Geçiş" sertifikası göstererek İtalya'ya seyahat edebilecek. Bu düzenlemeyle 14 Aralık'ta uygulamaya konan; AB'den gelecekler için getirilen negatif sonuçlu test ibrazı ve 5 günlük karantina şartı da kaldırıldı.

İtalya ayrıca Türkiye’yi de "Kovid-19'suz turizm koridoru" programındaki yerler arasına dahil etti. Buna göre, 1 Şubat’tan itibaren İtalyan turistlerin Türkiye'ye tur operatörlerinin düzenlediği turlarla gitmesinin önünü açtı.

YUNANİSTAN

Yunanistan, Kovid-19 kısıtlamalarını gevşetme kararı aldı.

Sağlık Bakanı Thanos Plevris, yaptığı açıklamada, yeme-içme ve eğlence sektörlerindeki bazı kısıtlamaların pazartesiden itibaren gevşetileceğini bildirdi.

Uzmanların bu konudaki görüşlerinin dikkate alındığını belirten Plevris, lokanta, kafe ve barlardaki müzik yasağının ve çalışma saati kısıtlamasının kaldırılacağını aktardı.

AB'DEN TAVSİYE

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Kovid-19 seyahat tedbirlerinin kişilerin geldiği bölgeye göre değil aşılanma, test veya hastalığı geçirme bilgilerini içeren Kovid-19 sertifikasına göre belirlenmesi için üye ülkelere tavsiyede bulunmuştu.

Kısıtlamasız güvenli seyahatleri kolaylaştırmak için koordinasyon sağlanması amacıyla alınan tavsiye kararınca kısıtlamaların bölge temelli olması yerine kişi temelli olması talep edilmişti.

Kararda, aşılanma oranlarının yükseldiği hatırlatılarak, Kovid-19 seyahat tedbirlerinin artık yolcuların nereden geldiğinin değil AB'nin dijital Kovid-19 sertifikasının belirleyici olması istenmişti.