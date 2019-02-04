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Avrupa'nın verdiği süre doldu, Maduro meydan okudu

Avrupa'nın verdiği süre doldu, Maduro meydan okudu

04 Şubat 2019 Pazartesi 08:43
Avrupa'nın verdiği süre doldu, Maduro meydan okudu

Avrupa ülkelerinin erken seçim yapılması için 3 Şubat pazara kadar süre tanıdığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, meydan okuyarak ültimatomu reddetti ve üstü kapalı olarak iç savaş uyarısı yaptı.

İspanya'nın La Sexta adlı televizyon kanalına konuşan Maduro, ülkedeki fabrikalarda, üniversitelerde insanların savaşa hazırlandıklarını söyledi. İspanyol gazeteci Jordi Evole'nin, "Söyledikleriniz beni korkutuyor, sayın Maduro" demesi üzerine, Venezuela Devlet Başkanı "Gerçekten mi? Beni korkutmuyor" cevabını verdi.

Maduro ülkesinin baskı yoluyla köşeye sıkıştırılmak istendiğini belirterek, "Her şey kuzeydeki emperyalist Amerika ve Batılı müttefiklerinin delilik ve saldırganlık derecesine bağlı. Biz sadece ülkemizde yaşıyoruz ve kimsenin iç işlerimize karışmasını istemiyoruz. Ve ülkemizi korumak için kendimizi hazırlıyoruz." dedi.

Maduro Avrupa ülkelerinin seçim çağrısını küstahlık olarak nitelendirerek, "Kimse bize ültimatom veremez. Eğer biri Venezuela'dan gitmek isterse gidebilir. Venezuela Avrupa'ya bağlı değil. Neden Avrupa Birliği zaten daha önceden seçimlere gitmiş bir ülkeye yeniden sandığa gitme çağrısında bulunur ki? Çünkü bu seçimler onların sağ kanattaki müttefikleri tarafından kazanılmadı da ondan." ifadelerini kullandı.

Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, Portekiz, Hollanda ve Belçika'nın erken seçim taleplerinin yerine getirilmemesi halinde muhalif lider Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıklamıştı. AB üyesi ülkelerin Maduro'ya tanıdığı süre 3 Şubat pazar gecesi saat 00:00'da sona erdi.

Haftasonu konuşan Nicolas Maduro, 2020 yılının sonunda düzenlenmesi planlanan parlamento seçimlerini öne çekme önerisini kabul ettiğini açıklamıştı. Avrupalı ülkeleriyse devlet başkanlığı seçimlerinin yeniden yapılmasını talep ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Maduro
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