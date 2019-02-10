Avrupa'nın inanılmaz 7 ünlü firar hikayesi

Fransa’nın başkenti Paris yakınlarındaki Reau Cezaevi’nden kaçışı ile dünyada olay yaratan soyguncu Redoine Faid, Avrupa’nın en çok aranan suçlusuydu. Fransız emniyet birimlerine bağlı 3 bin polisin aradığı Redoine Faid 3 ay sonra 3 Ekim gecesi Creil bölgesinde yakalandı.

Reau cezaevinde üzerinde tel koruma olmayan tek avluya helikopter ile inen 2 kişinin yardımıyla 10 dakikadan daha kısa sürede firar etmeyi başarmıştı. Bu Faid’in ilk kaçışı değildi.



1- "Face/Off" senaryosunu uyguladı | Fransa

Nisan 2013’te, ülkenin kuzeyindeki Sequedin Cezaevi’nden de, kirli çamaşırlar içerisinde kendisine ulaştırılan bir silahla dört gardiyanı rehin alan Faid, hapishanenin beş kapısını birden patlayıcılarla havaya uçurarak kaçmıştı.Polisle altı hafta köşe kapmaca oynadıktan sonra yakalanan ve yüzünü tümüyle değiştiren Faid’i, yakalandığında yüzleştirilen annesi dahi tanıyamamıştı.Fransız polisini kamuoyu gözünde oldukça zor durumda bırakan ve iki kez kaçmayı başaran Redoin Faid, bu alanın en ünlü isimlerinden olsa da yalnız değil.

2- Hava yolunu tercih edenler | Fransa

Faid, helikopterle kaçan ilk mahkum değil. Fransız soyguncu ve katil Pascal Payet de, hapisten defalarca kaçmayı başaran ve kaçışlarında helicopter kullanan bir suçlu. Lyon’da yetişip Marsilya’da çetelere karışan Payet, 2001 yılında Luynes’deki hapishaneden çalınan bir helikopter eşliğinde kaçtı.

İki yıl sonra, 2003 yılında, aynı şekilde arkadaşlarının hapishaneden kaçmasına yardım etti. Ocak 2005’te 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bir cezaevinde 6 aydan fazla kalmayan, polisçtarafından 24 saat gözlem altında tutulan Payet, Fransızların ulusal bayram günü 14 Temmuz 2007’de, 4 maskeli adamın yardımıyla, yine bir helikoptere atylayarak kaçmayı başardı.Ancak bir kaç ay sonra Barcelonayakınlarında yeniden yakalandıktan sonra, ‘güvenlik gerekçesiyle’ gizli bir yere transfer edildi.

3- Aynı cezaevinden iki kez kaçtı | Yunanistan

Yunanistan’ın ünlü kaçaklarından Vassilis Palaiokostas da 2 ayrı kaçış senaryosunda da helikopter kullandı.Palaiokostas, kale gibi korunan Korydallos Cezaevi’nin avlusunda egzersiz yaparken, 2006 yılında, avluya konan bir helicopter eşliğinde cezaevinden kaçtı.Avluya helikopter inmesini beklemeyen gardiyanlar, cezaevi müfettişlerinin geldiğini düşünerek helikoptere müdahale etmedi. Palaiokostas, 2 yıl aradan sonra, 2008 yılında yakalandı.Ancak, duruşmasına bir kaç gün kala aynı cezaevinden yeniden kaçmayı başardı. İkinci kaçış olayında, helikopter bu sefer cezaevinin çatısına iniş yaptı. Palaiokostas ve arkadaşı Arnavut mahkum Alket Rizai helikopterden atılan ip merdiven yardımıyla yeniden kaçtı.Sırra kadem basan Palaiokostas, halen Europol’ün "Most Wanted" listesinde en çok aranan mahkumlar arasında yer alıyor.

4- El bombası görüntüsü verilen şeftali ile firar | Fransa

Michael Vaujour, silahlı soygun ve adam öldürmeden hüküm giydiği uzun cezaevi günlerine, 1986 yılında, karısının yardımıyla kaçarak son verdi.Paris yakınlarında bir cezaevinde kalan Vaujour, sahte bir silah ve boyayarak el bombası görüntüsü verdiği şeftaliyi kullanarak, cezaevinin çatısına çıktı.Eşini kaçırmak için helikopter kullanma dersleri alan karısı Nadine Vaujour, çatıdan helikopterle eşini alarak uzaklaştı.Nadine Vaujour, Fransa’nın güney batısında yakalandı, eşi Micheal ise bir banka soygunu sırasında vuruldu.

5- Hepatit firarı | İtalya

İtalya’nın tanınan gangsterlerinden Renato Vallanzasca, 1976 yılında gönüllü olarak yakalandığı Hepatit hastalığı sayesinde cezaevinden kaçtı.Vallanzasca, çürük yumurtaları yiyerek, idrarını kan dolaşımına enjekte ederek ve propan gazını soluyarak, hepatit hastalığına yakalanmayı başardı.Kendini kötü hissettiğinde, hastaneye transfer edilen ünlü ganster, nöbetçi polis memurunu atlatmayı başararak hapishaneden kaçtı.Şubat 1977, yeniden yakalanan Vallanzasca 10 yıl kadar sonra, Sardinya adasındaki cezaevine götürülürken kendisini taşıyan feribottan kaçmayı başardı.Ancak kontrol noktasında birkaç gün sonra yeniden yakayı ele verdi..

6- Özgürlük anahtarı | İngiltere

Parkhurst Cezaevi, Wigth aadasında Alcatraz’a benzetilen son derece güvenli bir cezaeviyd. Ancak, 3 mahkum titizlikle hazırladıkları planla yine kaçmayı başardı.Ocak 1995’te, Matthew Williams, Keith Rose ve Andrew Rodger, kendi kestikleri bir anahtarı kullanarak cezaevinden kaçtılar.Önce ellerindeki anahtarla pek çok kapıyı birbiri ardına açmayı başaran 3 mahkum, ardından örgü çiti kesip, duvarı da atlayarak özgürlüklerine kavuştu.Taksiye binerek Sandowm kentine giden mahkumlar, dört gün sonra, bir uçak ya da gemi çalmaya çalışırken, o anda görevde olmayan bir polis tarafından yakalandı.

7- Limon suyu harfleri | İngiltere

Yıllar sonra, Haizran 2010’da, katil Brian Lawrence, 3 mahkumun kaçtığı Parkhurst cezaevinden, Wigth adasında süren müzik festivalinden faydalanarak, bir helikopter yardımıyla firar etti.Lawrence, suç ortağı ile limonsuyu aracılığıyla görünmez hale getirdiği mürekkep kullandığı Sudoku puzzle aracılığıyla haberleşti.Gönderdiği mesajda cezaevinin planını ve demir filelerle üzeri kapatılmayan alanların ayrıntılı konumunu şifreli bir dille iletti.Ancak hapishane polisi, bir mektubunda kullandığı “daha fazla ısı, daha az ışık” cümlesinden, Brian Lawrence’ın sırrını anlayınca, Lawrence’ın kaçış planını engelledi.