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Avrupa'nın ilk su altı restoranı 'Under' kapılarını açıyor

Avrupa'nın ilk su altı restoranı 'Under' kapılarını açıyor

20 Mart 2019 Çarşamba 12:53
Avrupa'nın ilk su altı restoranı 'Under' kapılarını açıyor

Avrupa'nın ilk su altı restoranı kapılarını Norveç'te açıyor. Kuzey Denizi'nde batmış gibi duran ve devasa pencereleriyle denizin altındaki dünyayla buluşturan restoran balık menüsüyle ilk müşterilerini ağırlıyor.

İsmini Norveççede 'harika' anlamına gelen Under kelimesinden alan restoranın tasarımcısı Oslo'daki opera binası ve New York'taki Ulusal 11 Eylül Anma Müzesi'ni tasarlayan şirket.Restoranın kurucusu Kjetil Thosen "Büyüsü denizin üzerinden su altına inerkenki harekette gizli. Büyük pencereler denizin altının gerçekliğini, akvaryum gibi olmadığını ortaya koyuyor." diyor.

Under'a girince üst kısmı kaplayan ahşap plakalarla bir saunaya girmiş izlenimi oluşuyor ancak merdivenle sekiz metrelik iniş sonrası 40 misafir kapasitesiyle geniş restoran kısmı başlıyor.Su altını gösteren şeffaf pencereleri ve mekanın gün boyunca yeşilimsi denizden süzülen doğal ışık yansımalarıyla dolmasını sağlayan cam duvarlarıyla restoran ziyaretçilerine gerçek bir su altı deneyimi yaşatmak iddiasında.

Ayrıca yapının en zorlu hava koşullarına ve 'yüzyılın en büyük dalgası'na dayanıklı şekilde inşa edildiği belirtiliyor.Norveç'teki bu su altı restoranında yerel deniz ürünlerinden oluşan bir akşam yemeği için içecekle birlikte 3,700 kron yani 430 doları gözden çıkarmak gerekiyor.

Anahtar Kelimeler:
Ilk Su Altı Restoranı
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