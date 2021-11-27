Avrupa'nın ilk Omikron vakası Mısır'dan Belçika'ya Türkiye aktarmalı gelen kişide tespit edildi

Güney Afrika'da ortaya çıktıktan sonra hızla yayılan Omikron varyantı, Avrupa'da ilk olarak Belçika'da tespit edildi. Belçika Sağlık Bakanlığı, Mısır'dan Türkiye aktarmalı gelen bir kişide yeni Covid-19 varyantının bulunduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün bulaşıcılığını yüksek olarak duyurduğu Omikron varyantı hızla yayılmaya başladı. Güney Afrika ülkelerinde tespit edildikten sonra bu bölgeye seyahat yasakları getirildi; ancak yeni varyant Avrupa'ya da ulaştı.

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke yurtdışından gelen bir kişi de Omikron varyantının tespit edildiğini açıkladı. Genç bir kadın olduğu belirtilen hasta kadının, Türkiye üzerinden Mısır'dan geldiği ve varışından 11 gün sonra semptomların görülmeye başladığı kaydedildi.

Belçika Refa Entstitüsü'nden Marc Van Ranst, teşhis konulan örneklerin alındığı kadının 11 Kasım'da Mısır'dan geldiğini ve 22 Kasım'da semptomların görülmeye başladığını söyledi.

Belçika da komşusu Hollanda gibi yılbaşı öncesi vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni kısıtlamalar açıkladı.

Avrupa Birliği de birçok ülke gibi güney Afrika ülkelerinden uçuşları yasakladı. Türkiye de yeni varyantın ortaya çıkmasının ardından bu ülkelere yönelik uçuş yasağı başlattı.

YENİ VARYANT HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

Virolog Tulio de Oliveira, "Maalesef Güney Afrika'da endişe kaynağı olan yeni bir varyant tespit ettik" diyerek gelişmeleri duyurdu.

En az 32 adet mutasyon geçirmiş olduğuna inanılan varyantın aşılara direnç gösterme ve yayılma yeteneği konusunda endişeler ortaya çıkardığını söyledi.

'Spike protein' adı verilen virüs tutamaçları virüsün vücuttaki hücreleri istila etmesine yardımcı olan şey. Bu yeni varyantta da spike proteinlerde önemli değişiklikler tespit edildi.

Şu an için hala yeni varyantın tam etkisi ve zarar potansiyeli bilinmiyor.

Birleşik Krallık'taki Imperial Bulaşıcı Hastalık Akademisi'nnde bir virolog olan Tom Peacock, Salı günü Twitter'da yaptığı paylaşımda "çok uzun dallara sahip ve gerçekten korkunç Spike mutasyon profiline olan Güney Afrika ile ilişkili çok küçük bir varyant kümesi" tespit edildiğini yazdı.