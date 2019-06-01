Avrupa'nın en aktif volkanı Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

İtalya'nın güneyinde yer alan Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı cuma günü tekrar faaliyete geçti.

Avrupa kıtasındaki en yüksek aktif yanardağ olan Etna, güneydoğu ve kuzeydoğu noktalarındaki kraterlerinden yüzlerce metre yüksekliğe lav ve kül püskürttü.

Ulusal Coğrafik ve Volkanik Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Eugenio Privitera basına yaptığı değerlendirmede, "Etna'daki patlamalarda yeni bir aşamadayız. Bu kısa zamanda bitebilir, aylar da sürebilir. Bölgede yaşayanlar için herhangi bir tehlike arz eden bir durum bulunmuyor ama güvenlik için turist akışını kontrol altında tutmak gerekiyor" dedi.

Etna'da son yıllarda görülen en büyük patlamalar 1992'de görüldü. 3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna her yıl farklı tarihlerde aktifleşerek etrafa lav ve kül savuruyor.