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Avrupa Konseyi'nden üye ülkelere “Suriye“ çağrısı

Avrupa Konseyi'nden üye ülkelere “Suriye“ çağrısı

28 Mayıs 2019 Salı 13:46
Avrupa Konseyi'nden üye ülkelere “Suriye“ çağrısı

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Konsey'e üye ülkelere Suriye'nin kuzeyindeki bir kampta yaşayan Avrupa'dan Suriye'ye savaşmaya gidenlerin çocuklarını acil şekilde geri kabul etmeleri çağrısında bulundu. 
Mijatovic, yaptığı yazılı açıklamada, Konsey'e üye ülkelerin temel yükümlülüklerinden birinin, Cenevre Konvansiyonu'nun öngördüğü gibi savaştan etkilenen çocukların korunması için mümkün olan tüm önlemleri almak olduğunu belirtti.
Avrupa Konseyine üye ülkelere Suriye'nin kuzeyindeki bir kampta yaşayan Avrupa'dan Suriye'ye savaşmaya gidenlerin çocuklarını ve annelerini acil şekilde geri kabul etmeleri çağrısında bulunan Mijatovic, ülkelerin, anneleri ülkeye geri aldıktan sonra uluslararası ve yerel hukuka uygun şekilde yargılayabileceğini ifade etti. 
Mijatovic, bazı ülkelerin Suriye'de bulunan vatandaşlarını geri kabul ettiğini ve diğer ülkelerin de bunu en kısa zamanda yapmasını istedi.

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Üye ülkelerden, bu çocuklara ülkeye döndüklerinde sağlık, sosyal ve psikolojik alanlarda yardım etmelerini de isteyen Mijatovic, söz konusu kampta aralarında üye ülkelerin vatandaşların da olduğu 73 bin kişinin yaşadığını ve Dünya Sağlık Örgütüne göre bu kişilerin tehlikeli koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. 
Kampta kalanların yüzde 90'ının çocuk ve kadın olduğuna ve neredeyse sağlık hizmetlerine erişimi bulunmadığına dikkati çeken Mijatovic, 11 Nisan'da bu kampta yaşayan 249 kişinin yetersiz beslenme ve hastalıktan öldüğünü kaydetti.

 

Son Güncelleme: 28.05.2019 16:57
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Konsey Suriye
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