banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gereksiz saray kavgası
Gereksiz saray kavgası
KKTC’nin siyasi masalları nesilden nesile
KKTC’nin siyasi masalları nesilden nesile
Sözün bittiği yerdeyiz…
Sözün bittiği yerdeyiz…
Çocuklarımız da Covid-19 aşısı olacak mı?
Çocuklarımız da Covid-19 aşısı olacak...
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 27 yeni vaka
Kapat

Avrupa Konseyi'nden göçmen raporu

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Mijatovic, AB ülkelerinin Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmen ve sığınmacıları korumadığı uyarısında bulunarak insan haklarına saygı gösteren göç politikası izlemesi gerektiğini söyledi.

10 Mart 2021 Çarşamba 09:40
Avrupa Konseyi'nden göçmen raporu
banner337
banner351

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, "İnsan hakları için bir tehlike çağrısı. Akdeniz'de düzensiz göçmenler giderek daha az korunuyor" başlıklı rapor yayımladı.

Raporda, "Avrupa ülkeleri, Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmen ve sığınmacıları korumuyor" diyen Mijatovic şunları kaydetti:

"Sığınmacı ve düzensiz göçmenlerin hayatlarını ve haklarını koruma konusundaki eksiklik daha da kötüleşiyor ve bu her yıl binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Bu ölümler önlenebilir."

"Utanç verici" trajediye son verilmeli

banner341
Mijatovic, Avrupa ülkelerinin bu "utanç verici" trajediye son vermesi ve insan haklarına saygı gösteren göç politikası izlemesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Mijatovic, bu ülkelerin düzensiz göçmen ve sığınmacıların hayatlarını kurtarmak için hemen harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

"İnsan hakları konusunda verilen taahhütlerinin güvenirliliği meselesidir"

"Bu bir ölüm kalım ve aynı zamanda Avrupa ülkelerinin insan hakları konusunda verdiği taahhütlerinin güvenirliliği meselesidir" değerlendirmesinde bulunan Mijatovic, Avrupa ülkelerine Akdeniz'de arama kurtarma çalışmaları için yeterli imkanlar sağlanması, sivil toplum kuruluşlarına insan haklarına saygı konusunda gerekli kontrolleri yapmalarına izin vermesi, sığınmacıları ve düzensiz göçmenleri ciddi insan hakları ihlallerine maruz kaldıkları yerlere geri göndermesi gerektiğini belirtti.

Raporda, Akdeniz'deki düzensiz göçmen ve sığınmacıların durumunun insan hakları açısından çok kötü olduğuna da dikkati çekildi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Avrupa KonseyiGöçmenler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de lise öğrencisi bomba yapıp okula götürdü: 5 yaralı
ABD'de lise öğrencisi bomba yapıp okula götürdü: 5 yaralı
Fransa'da İngiltere mutasyonu hızla yayılıyor
Fransa'da İngiltere mutasyonu hızla yayılıyor
Japonya'da yeni mutasyon tespit edildi
Japonya'da yeni mutasyon tespit edildi
Merkel: "Irkçılığa karşı mücadelede yapılması gereken çok şey var"
Merkel: "Irkçılığa karşı mücadelede yapılması gereken çok şey var"
Atina'da sokaklar savaş alanına döndü
Atina'da sokaklar savaş alanına döndü
Libya'dan Doğu Akdeniz açıklaması
Libya'dan Doğu Akdeniz açıklaması
Çin, dijital aşı kimliği dağıtımına başladı
Çin, dijital aşı kimliği dağıtımına başladı
UNICEF: Pandemi nedeniyle çocuk yaşta evlilikler artabilir
UNICEF: Pandemi nedeniyle çocuk yaşta evlilikler artabilir
İtalya’da AstraZeneca’nın 65 yaş üstü kullanımına onay
İtalya’da AstraZeneca’nın 65 yaş üstü kullanımına onay
Yunan basınından Mısır'a sert eleştiri
Yunan basınından Mısır'a sert eleştiri

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim