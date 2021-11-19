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Avrupa İlaç Ajansı yeni koronavirüs ilacını değerlendirmeye aldı

Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, GlaxoSmithKline firmasınca koronavirüs tedavisi için üretilen ilacın piyasaya sürülmesi için yapılan başvuruyu değerlendirmeye başladı.

19 Kasım 2021 Cuma 08:50
Avrupa İlaç Ajansı yeni koronavirüs ilacını değerlendirmeye aldı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), sotrovimab içeren "Xevudy" adlı monoklonal antikorun AB'de pazarlama onayı için şirket tarafından başvuru yapıldığını açıkladı.

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Başvuruyla ilgili değerlendirme sürecinin başladığı, daha önce ön değerlendirme yapıldığı için sonucun 2 ay gibi nispeten kısa süre içinde çıkmasının beklendiği bildirildi.

İlacın COVID-19 tedavisinde hastalığın ağırlaşma riski bulunduğu durumlarda yetişkinlerde ve ergenlerde kullanılmak üzere geliştirildiği belirtildi.

EMA, ilacın faydalarının risklerinden fazla olduğu görüşüne varması halinde pazarlama onayı için AB Komisyonuna tavsiyede bulunacak. Nihai pazarlama onayını AB Komisyonu verecek.

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